Севастопольский магазин торговал санкционными сладостями

«В результате проведенного мероприятия были изъяты 83 плитки шоколада и 15 заводских упаковок конфет общим весом около 14 кг», — говорится в сообщении ведомства.

В Севастополе таможенники изъяли из розничной торговли партию шоколада и конфет производства кондитерской фабрики Roshen (Украина). Как сообщили в ИА «Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Южного таможенного управления, продукция этого производителя находится в санкционном перечне.В отношении собственника магазина, откуда был изъят запрещенный к реализации товар, возбуждено административное производство. Предпринимателю грозит штраф.