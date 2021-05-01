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Севастопольский магазин торговал санкционными сладостями

root Сегодня, 15:3026Новости
Севастопольский магазин торговал санкционными сладостями
В Севастополе таможенники изъяли из розничной торговли партию шоколада и конфет производства кондитерской фабрики Roshen (Украина). Как сообщили в ИА «Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Южного таможенного управления, продукция этого производителя находится в санкционном перечне.

«В результате проведенного мероприятия были изъяты 83 плитки шоколада и 15 заводских упаковок конфет общим весом около 14 кг», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении собственника магазина, откуда был изъят запрещенный к реализации товар, возбуждено административное производство. Предпринимателю грозит штраф.

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