На Луганщине в пострадавших от пожаров районах высадили 10 тыс саженцев





Об этом сегодня, 23 мая, сообщает Восточный Вариант со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

«Львовская область, как побратим Луганского края, обязалась помочь в восстановлении зелёных одежд области», — говорится в сообщении.

Так, в прошлом году саженцы, выращенные в Галичине, высадили в районе Северодонецка. В этом году львовские волонтёры привези следующую партию. Это деревца сосны крымской, выращенные в Львовском лесном перинатальном центре.



Как отмечается, эти деревья очень устойчивы, адаптивные к различным природным условиям. Например, в Крыму они образуют светлые леса на склонах яйл на высоте 800-1000 м.

Саженцы высадили военнослужащие ООС, волонтёры из Львова и члены территориальной громады поселков Белокуракино и Лозно-Александровка.

«Благодаря дружеской и слаженной работе местных жителей, волонтёров и военных, саженцы высадили за рекордные 55 минут. Надеемся, что уже через несколько лет будем иметь возможность любоваться молодым лесом, который украсит замечательную природу Луганской области», — отметили в штабе ООС.

Новости Региона - Сегодня, 15:28 187 В посёлках Белокуракино и Лозно-Александровка Луганской области, пострадавших от масштабных пожаров в прошлом году, высадили около 10 тыс. саженцев деревьев.Об этом сегодня, 23 мая, сообщает Восточный Вариант со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.«Львовская область, как побратим Луганского края, обязалась помочь в восстановлении зелёных одежд области», — говорится в сообщении.Так, в прошлом году саженцы, выращенные в Галичине, высадили в районе Северодонецка. В этом году львовские волонтёры привези следующую партию. Это деревца сосны крымской, выращенные в Львовском лесном перинатальном центре.Как отмечается, эти деревья очень устойчивы, адаптивные к различным природным условиям. Например, в Крыму они образуют светлые леса на склонах яйл на высоте 800-1000 м.Саженцы высадили военнослужащие ООС, волонтёры из Львова и члены территориальной громады поселков Белокуракино и Лозно-Александровка.«Благодаря дружеской и слаженной работе местных жителей, волонтёров и военных, саженцы высадили за рекордные 55 минут. Надеемся, что уже через несколько лет будем иметь возможность любоваться молодым лесом, который украсит замечательную природу Луганской области», — отметили в штабе ООС.Новости Региона - Сегодня, 15:28 187

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