Греки создают В«Ближневосточное НАТОВ» против Турции

Министр иностранных дел и министр национальной обороны Греции Никос Дендиас и Никос Панагиотопулос подписали в столице Саудовского Королевства во всех смыслах эпохальное «Соглашение об урегулировании статуса Вооруженных сил Греции на территории Саудовской Аравии».С саудовской стороны в переговорах участвовали наследник престола принц Мухаммед бен Салман, заместитель министра обороны Королевства принц Халид ибн Салман Аль Сауд и министр иностранных дел принц Фейсал бин Фархан.За этим маловыразительным бюрократизмом кроется достижение официальной договоренности между Афинами и Эр-Риядом о взятии в аренду нескольких греческих батарей ПВО системы Patriot. Причем, речь идет не только о технике. Батареи поступают в аренду вместе с их расчетами общей численностью до 120 человек.Точных данных на текущий момент нет, однако лица, близкие к переговорам, не исключают того, что греческие расчеты далее выступят не только в роли инструкторов для обучения местного персонала, но и сами заступят на боевое дежурство по охране и обороне неба КСА. В том числе, против ударов йеменских хуситов.По этому же соглашению греческая боевая авиация присоединится к операциям Многонациональных сил (США, Британия, Франция, Италия, Иордания и Пакистан) в регионе, «чтобы помочь в укреплении защиты Саудовской Аравии от терроризма».Может показаться, что это хитрые саудиты сумели найти два в одном. Подписали греков на прикрытие Королевства от ракетных ударов хуситов и одновременно создали основания для расширения туризма, сулящего обеим странам увеличение доходов, особенно необходимых в условиях ковидного кризиса мировой экономики. И направлено все это против Ирана, оказывающего хуситам военную и финансовую поддержку.Но в действительности греко-саудовское сближение связано с укреплением Общества по газу в Средиземном море, участниками которого являются Греция, Кипр, Иордания, Палестина, Израиль и Италия, куда греки втягивают саудитов, но в котором никто из участников принципиально не желает видеть Анкару.Таким образом, явно проступают черты формирования в Средиземноморье коллективного многостороннего военного союза, по организационному характеру напоминающего Североатлантический альянс, только в рамках ближневосточного региона и нацеленный против Ирана и, как ни покажется кому-то странным, Турции.Причем этот военный союз активно укрепляется. Так, на прошлой неделе Афины подписали с Тель-Авивом контракт на 1,65 млрд долларов протяженностью в 22 года по создании израильтянами в Греции международного центра летной подготовки пилотов греческих ВВС по образцу летной академии ВВС Израиля. Пресс-служба МО Израиля назвало контракт крупнейшим в истории страны.Еще следует отметить, что участие в Греции в Обществе по газу в Средиземном море еще выполняет роль связующего звена между западным НАТО и его ближневосточным аналогом.Впрочем, тут сложно сказать, выигрывает Североатлантический альянс от этого или проигрывает. Скорее наоборот, так как активно формирующаяся военная группировка одного члена НАТО против другого его члена вряд ли может пойти на пользу Североатлантическому Альянсу. Но кто им доктор.Александр Запольскис