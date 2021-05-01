Сапер ВСУ получил ранения при подрыве на украинской мине у Мироновского – Народная милиция

Сапер ВСУ получил ранения при подрыве на украинской мине у поселка городского типа Мироновский. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Он рассказал, что из-за участившихся подрывов военнослужащих ВСУ на собственных минных полях командование оперативно-тактической группировки "Север" направило группу инженерного обеспечения из 12 человек в зону ответственности 59-й бригады в район Мироновского "для уточнения формуляров минных полей и проведения разминирования на отдельных участках с целью недопущения потерь среди военнослужащих ВСУ"."В ходе работ по разминированию местности вследствие недостаточной профессиональной подготовки командир отделения сержант Куриленко подорвался на мине и получил множественные осколочные ранения. Военнослужащий находится в тяжелом состоянии, за его жизнь в настоящий момент борются медики", - сказал Филипоненко.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к31*с

24 мая — Луганск