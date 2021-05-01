ВСУ привлекли СМИ к съемке фейков для обвинения ЛНР в обстрелах – Народная милиция

Киевские силовики привлекли украинские средства массовой информации к подготовке постановочных сюжетов с целью обвинения Народной милиции ЛНР в обстрелах. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.Он рассказал, что "для оправдания нарушений дополнительных мер контроля действующего перемирия командование "ООС" (так называемой операции объединенных сил) активизировало работу групп информационно-психологических операций с привлечением подконтрольных СМИ по распространению сфабрикованных обвинений в адрес Народной милиции"."С целью подготовки постановочных видеосюжетов в зону ответственности 2-го батальона 92-й бригады прибыли журналисты украинских телеканалов ICTV и "2+2". Курируют работу корреспондентов офицер пресс-службы штаба оперативно-тактической группировки "Север" и офицер группы 74-го центра информационно-психологических операций", - уточнил Филипоненко.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к16*к3*с

24 мая — Луганск