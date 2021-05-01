Минюст призывает остерегаться мошенников, предлагающих ускорить подачу документов в БТИ

Начальник отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации департамента государственной регистрации Министерства юстиции ЛНР Владислав Левищев на брифинге в ЛуганскИнформЦентре призвал жителей Республики остерегаться мошенников, предлагающих ускорить подачу документов в отделы государственной регистрации прав на недвижимое имущество."Министерство юстиции призывает жителей Республики остерегаться мошенников, предлагающих услуги по ускорению очереди на подачу документов в отделы регистрации прав на недвижимость, и сообщать о таких действиях в правоохранительные органы Республики, а также в Министерство юстиции Луганской Народной Республики", - сказал начальник отдела.Ранее Левищев сообщал, что Правительство ЛНР своим постановлением внесло изменения в порядок регистрации прав на недвижимое имущество. Он информировал, что территориальные управления юстиции Министерства юстиции ЛНР в Луганске и Свердловске отменили предварительную запись на прием по телефону в отделы госрегистрации прав на недвижимое имущество. *к32*с24 мая — Луганск