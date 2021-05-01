Количество заявлений в БТИ Луганска значительно увеличилось – Минюст

Количество заявлений, поступающих в отдел государственной регистрации прав на недвижимость в Луганске, значительно увеличилось. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации департамента государственной регистрации Министерства юстиции ЛНР Владислав Левищев."Проведенный Министерством юстиции анализ показал, что в последнее время количество заявлений, которые принимает отдел государственной регистрации прав на недвижимость в Луганске, значительно увеличилось", - сказал он.Левищев рассказал, что в среднем в день столичный отдел по недвижимости принимает "80 заявлений от граждан, которые приходят по телефонной записи, 30 заявлений – от льготных категорий граждан, 27 заявлений – по талонам"."Отдел обрабатывает значительное количество запросов от судов, правоохранительных органов и органов государственной власти Республики", - добавил он.Ранее начальник отдела сообщал, что Минюст отменил в Луганске и Свердловске предварительную запись в отделы по недвижимости.Левищев сообщал, что Министерство юстиции ЛНР расширило перечень льготных категорий лиц, имеющих право обращаться в отделы государственной регистрации прав на недвижимое имущество без предварительной записи.Министерство юстиции ЛНР сообщало, что отделы государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации с целью недопущения массового скопления граждан будут вести прием и выдачу документов по предварительной записи. *к31*с24 мая — Луганск