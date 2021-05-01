Минюст создаст систему электронной очереди регистрации прав на недвижимость в городах ЛНР

Министерство юстиции ЛНР создаст систему электронной очереди для подачи документов в отделы государственной регистрации прав на недвижимость во всех городах ЛНР. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации департамента государственной регистрации Министерства юстиции ЛНР Владислав Левищев."В настоящий момент ведется работа по созданию и внедрению системы электронной очереди на подачу документов, которая будет функционировать в отделах государственной регистрации прав на недвижимость во всех городах Республики", - сказал он.Начальник отдела также разъяснил порядок подачи документов для регистрации прав собственности на недвижимое имущество в Луганске и Свердловске, действующий после отмены предварительной записи в отделах госрегистрации прав на недвижимое имущество."Обращаем внимание, что те граждане, которые уже записаны по телефону на подачу документов, должны приходить в назначенные дату и время. Существующая запись остается, она не аннулируется и никуда не переносится", - пояснил Левищев.Он добавил, что отделы по недвижимости ведут прием документов от льготных категорий лиц, у которых остаток срока действия технического паспорта составляет менее 90 календарных дней. Также с 11 мая в Луганске и Свердловске отделы ведут дополнительный прием документов в порядке живой очереди по талонам.Начальник отдела рассказал, что получить талон и подать документы в Луганске можно по адресу:, в помещении регистрационного центра, а в Свердловске по адресу:. Прием документов осуществляется, перерыв с 12:00 до 13:00, четверг не приемный день. *к11*к3*с24 мая — Луганск