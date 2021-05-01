Почему референдум по Донбассу — плохая идея
В четверг, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что власть может инициировать национальный референдум касательно будущего Донбасса.
Аналитик Мария Кучеренко рассказала «Телеграфу», о чем могут спросить украинцев — и почему это плохая идея.
Мария Кучеренко считает, что идея с референдумом о дальнейшей судьбе Донбасса смотрится как абсолютно популистская. По мнению эксперта, как бы ни формулировался вопрос, тема урегулирования конфликтов — это совершенно не поле для заигрывания с «голосом народа».
«Народ не может и не должен знать особенностей проведения тех же закрытых переговоров, владеть разведданными и так далее, — поясняет Мария Кучеренко. — Вопросы разрешения вооруженных конфликтов должны касаться профессионалов, которые могут дать адекватную оценку — может ли сегодня иметь место выход из существующих соглашений, заморозка конфликта (самые обсуждаемые на сегодня варианты вопроса референдума). К тому же, украинский народ — совершенно точно не тот адресат, которому должны задаваться вопросы о путях урегулирования конфликта, потому что это никак не изменит ситуацию по факту. В том случае, если вопрос будет касаться «заморозки» конфликта, независимо от поддержки/несогласия украинцев с таким решением, ситуация на линии разграничения зависит от РФ и ее воли к урегулированию, которой сегодня не наблюдается».
По словам аналитика, если вопрос будет касаться «выхода из Минских соглашений» и согласие украинцев на такой сценарий будет получено, это вряд ли будет аргументом для наших партнеров по Нормандскому формату и представителей международных организаций.
«Ведь каждый раз на всех возможных уровнях нам повторяют что к «Минску» напрямую привязаны санкции, а со многих сторон несовершенные соглашения по-прежнему воспринимаются как основа для урегулирования. По крайней мере, до тех пор, пока Россия и Украина не договорятся о новом документе или о модификации существующих соглашений. Позиция России неизменна — из «Минска» без потерь (в том числе экономических) нас выпускать не намерены», — подчеркивает Мария Кучеренко.
Она уверена: если бы урегулирование и в самом деле зависело от воли украинского народа, этой войны бы в принципе не было.
«Ведь Украина никогда ни на кого не нападала и не нападает — только защищает свою территорию и своих людей. Если «просто перестанет стрелять» сторона, которая обороняет свое — она получит больше жертв. Если «просто перестанет стрелять» агрессор — появится шанс приблизиться к урегулированию. Но и приблизиться — не значит достичь его на практике, ведь прекращение огня — это только первая стадия, — акцентирует аналитик. — На РФ никакие референдумы впечатления не произведут. Ведь, как известно, в России вообще не знают истинного смысла этого слова, и называют референдумом всё что угодно — вплоть до аннексии чужой территории и проведения «голосования» под дулом автоматов». Политика - Сегодня, 14:00 649
Аналитик Мария Кучеренко рассказала «Телеграфу», о чем могут спросить украинцев — и почему это плохая идея.
Мария Кучеренко считает, что идея с референдумом о дальнейшей судьбе Донбасса смотрится как абсолютно популистская. По мнению эксперта, как бы ни формулировался вопрос, тема урегулирования конфликтов — это совершенно не поле для заигрывания с «голосом народа».
«Народ не может и не должен знать особенностей проведения тех же закрытых переговоров, владеть разведданными и так далее, — поясняет Мария Кучеренко. — Вопросы разрешения вооруженных конфликтов должны касаться профессионалов, которые могут дать адекватную оценку — может ли сегодня иметь место выход из существующих соглашений, заморозка конфликта (самые обсуждаемые на сегодня варианты вопроса референдума). К тому же, украинский народ — совершенно точно не тот адресат, которому должны задаваться вопросы о путях урегулирования конфликта, потому что это никак не изменит ситуацию по факту. В том случае, если вопрос будет касаться «заморозки» конфликта, независимо от поддержки/несогласия украинцев с таким решением, ситуация на линии разграничения зависит от РФ и ее воли к урегулированию, которой сегодня не наблюдается».
По словам аналитика, если вопрос будет касаться «выхода из Минских соглашений» и согласие украинцев на такой сценарий будет получено, это вряд ли будет аргументом для наших партнеров по Нормандскому формату и представителей международных организаций.
«Ведь каждый раз на всех возможных уровнях нам повторяют что к «Минску» напрямую привязаны санкции, а со многих сторон несовершенные соглашения по-прежнему воспринимаются как основа для урегулирования. По крайней мере, до тех пор, пока Россия и Украина не договорятся о новом документе или о модификации существующих соглашений. Позиция России неизменна — из «Минска» без потерь (в том числе экономических) нас выпускать не намерены», — подчеркивает Мария Кучеренко.
Она уверена: если бы урегулирование и в самом деле зависело от воли украинского народа, этой войны бы в принципе не было.
«Ведь Украина никогда ни на кого не нападала и не нападает — только защищает свою территорию и своих людей. Если «просто перестанет стрелять» сторона, которая обороняет свое — она получит больше жертв. Если «просто перестанет стрелять» агрессор — появится шанс приблизиться к урегулированию. Но и приблизиться — не значит достичь его на практике, ведь прекращение огня — это только первая стадия, — акцентирует аналитик. — На РФ никакие референдумы впечатления не произведут. Ведь, как известно, в России вообще не знают истинного смысла этого слова, и называют референдумом всё что угодно — вплоть до аннексии чужой территории и проведения «голосования» под дулом автоматов». Политика - Сегодня, 14:00 649
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