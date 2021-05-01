Отключение электричества в Луганске 25 мая
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 25 мая будут временно отключать от электричества некоторые дома Ленинского, Жовтневого и Артемовского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:
квартал Шевченко, 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23.
В Жовтневом районе без электричества останутся:
улица Градусова, 2;
улица Расковой, 5;
улица Крапивницкого, 1, 2, 3;
квартал Якира, 5, 6, 7, 8.
Электроснабжение в Артемовском районе будет отсутствовать:
улица Садовопроездная, 7-83;
переулок 1-й Садовопроездной, 1-13;
переулок 2-й Садовопроездной, 1-13;
переулок 3-й Садовопроездной, 1-15а;
переулок 4-й Садовопроездной, 1-29;
переулок 5-й Садовопроездной, 1-16;
переулок 6-й Садовопроездной, 1-48;
тупик Садовопроездной, 1-7а;
улица Совнаркомовская, 1-17, 89б, 103, 105;
переулок 1-й Совнаркомовский, 1-8;
переулок 2-й Совнаркомовский, 1-9;
улица Украинская, 2-84;
переулок 1-й Украинский, 1а-5;
переулок 2-й Украинский, 1-12;
улица Лейтенанта Шмидта, 1-25;
переулок 1-й Железнодорожный, 1-26;
переулок 2-й Железнодорожный, 1-25а;
переулок 3-й Железнодорожный, 1-24;
переулок 4-й Железнодорожный, 1а-30;
переулок 5-й Железнодорожный, 1-36;
переулок 6-й Железнодорожный, 1-31;
улица Мостовая, 1-23;
улица Путепроводная, 1-103.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 19:35 16
Метки: {keywords}