Отключение электричества в Луганске 25 мая

Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 25 мая будут временно отключать от электричества некоторые дома Ленинского, Жовтневого и Артемовского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).квартал Шевченко, 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23.улица Градусова, 2;улица Расковой, 5;улица Крапивницкого, 1, 2, 3;квартал Якира, 5, 6, 7, 8.улица Садовопроездная, 7-83;переулок 1-й Садовопроездной, 1-13;переулок 2-й Садовопроездной, 1-13;переулок 3-й Садовопроездной, 1-15а;переулок 4-й Садовопроездной, 1-29;переулок 5-й Садовопроездной, 1-16;переулок 6-й Садовопроездной, 1-48;тупик Садовопроездной, 1-7а;улица Совнаркомовская, 1-17, 89б, 103, 105;переулок 1-й Совнаркомовский, 1-8;переулок 2-й Совнаркомовский, 1-9;улица Украинская, 2-84;переулок 1-й Украинский, 1а-5;переулок 2-й Украинский, 1-12;улица Лейтенанта Шмидта, 1-25;переулок 1-й Железнодорожный, 1-26;переулок 2-й Железнодорожный, 1-25а;переулок 3-й Железнодорожный, 1-24;переулок 4-й Железнодорожный, 1а-30;переулок 5-й Железнодорожный, 1-36;переулок 6-й Железнодорожный, 1-31;улица Мостовая, 1-23;улица Путепроводная, 1-103.Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 19:35 16