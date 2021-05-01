Список доступных для переселенцев услуг расширят — Минреинтеграции
В Министерстве реинтеграции планируют расширить доступ государственных услуг для ВПЛ в онлайн.
Об этом сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Снавер Сейтхалилев во время презентации Отчета по региональным интеграционным программам для внутренне перемещенных лиц.
«Сегодня государство продолжает эффективно идти по пути цифровой трансформации. И в таких условиях я вижу дополнительные возможности интеграции внутренне перемещенных лиц в принимающие громады. И перевод публичных услуг в электронную форму для ВПЛ является сверхважным фактором и фактором в таком процессе. И сегодня основная цель и задача Министерства — обеспечить простой, удобный и быстрый доступ ВПЛ к получению всех государственных услуг», — отметил Сейтхалилев.
Он также рассказал, что уже сделано в направлении цифровизации и является доступным для пользования ВПЛ, а также о проектах, которые находятся на этапе реализации. В частности, с октября 2020 года уже введена электронная справка ВПЛ в применении Действие, этой услугой воспользовались почти 1,5 млн раз. В этом контексте планируется также введение онлайн сервиса на портале Действие по оформлению справки ВПЛ впервые и ее переоформление.
«То есть, справку ВПЛ можно будет получить сидя дома, а не ища в незнакомом городе управления социальной защиты населения и выстаивая большие очереди», — подчеркнул Снавер Сейтхалилев.
Также уже реализованным продуктом является проект с онлайн подачи заявки о намерении получить льготный ипотечный кредит (в рамках совместного проекта с KfW) и еМалятко на портале Действие.
Он также добавил, что в целом до конца текущего года планируется запустить онлайн услуги по:
оформление денежной помощи на проживание ВПЛ;
дистанционной идентификации ВПЛ;
подача заявления на получение временного социального жилья для ВПЛ;
подача заявления на получение денежной компенсации за разрушенное жилье.
Кроме того, в следующем — 2022 году, Минреинтегриции планирует запустить пилотную инициативу «Бюджет участия и реинтеграции» в рамках реализации Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей.
«Так, мы уже начали подготовку бюджетного запроса на 2022-2024 годы по программе» Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию бюджетов участия для реинтеграции, укрепления сплоченности на территории Донецкой и Луганской областей. Благодаря этому проекту ВПЛ будут иметь возможность принимать непосредственное участие в публичной жизни на местном уровне на таких территориях «, — отметил заместитель министра.
Напомним, Минреинтеграции планирует перевести все государственные услуги для жителей ТОТ в онлайн-формат до 2023 года. Удобный город - Сегодня, 19:11 154
Об этом сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Снавер Сейтхалилев во время презентации Отчета по региональным интеграционным программам для внутренне перемещенных лиц.
«Сегодня государство продолжает эффективно идти по пути цифровой трансформации. И в таких условиях я вижу дополнительные возможности интеграции внутренне перемещенных лиц в принимающие громады. И перевод публичных услуг в электронную форму для ВПЛ является сверхважным фактором и фактором в таком процессе. И сегодня основная цель и задача Министерства — обеспечить простой, удобный и быстрый доступ ВПЛ к получению всех государственных услуг», — отметил Сейтхалилев.
Он также рассказал, что уже сделано в направлении цифровизации и является доступным для пользования ВПЛ, а также о проектах, которые находятся на этапе реализации. В частности, с октября 2020 года уже введена электронная справка ВПЛ в применении Действие, этой услугой воспользовались почти 1,5 млн раз. В этом контексте планируется также введение онлайн сервиса на портале Действие по оформлению справки ВПЛ впервые и ее переоформление.
«То есть, справку ВПЛ можно будет получить сидя дома, а не ища в незнакомом городе управления социальной защиты населения и выстаивая большие очереди», — подчеркнул Снавер Сейтхалилев.
Также уже реализованным продуктом является проект с онлайн подачи заявки о намерении получить льготный ипотечный кредит (в рамках совместного проекта с KfW) и еМалятко на портале Действие.
Он также добавил, что в целом до конца текущего года планируется запустить онлайн услуги по:
оформление денежной помощи на проживание ВПЛ;
дистанционной идентификации ВПЛ;
подача заявления на получение временного социального жилья для ВПЛ;
подача заявления на получение денежной компенсации за разрушенное жилье.
Кроме того, в следующем — 2022 году, Минреинтегриции планирует запустить пилотную инициативу «Бюджет участия и реинтеграции» в рамках реализации Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей.
«Так, мы уже начали подготовку бюджетного запроса на 2022-2024 годы по программе» Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию бюджетов участия для реинтеграции, укрепления сплоченности на территории Донецкой и Луганской областей. Благодаря этому проекту ВПЛ будут иметь возможность принимать непосредственное участие в публичной жизни на местном уровне на таких территориях «, — отметил заместитель министра.
Напомним, Минреинтеграции планирует перевести все государственные услуги для жителей ТОТ в онлайн-формат до 2023 года. Удобный город - Сегодня, 19:11 154
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