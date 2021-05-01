Воспитанники кадетского класса гимназии № 60 имени 200-летия Луганска приняли присягу

Воспитанники кадетского класса гимназии № 60 имени 200-летия Луганска приняли присягу кадетов. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.В ведомстве проинформировали, что 34 воспитанника кадетского класса – 20 девочек и 14 мальчиков – "уже два года познают науку воинского дела, изучают начальную военную подготовку, историю луганского казачества и другие профильные предметы", а "полученные знания применяют на практике: участвуют в различных профильных конкурсах, занимают в них призовые места и каждый раз доказывают, что достойны гордого звания кадетов"."За эти два года мы уже провели очень много мероприятий, ездили в Краснодон. Выступали на конкурсах "Салют Победы", нас приняли в республиканский союз кадетов. Мы стали призерами этого конкурса. 12 человек завоевали первые места по строевой подготовке, художественному чтению", – рассказал классный руководитель кадетского класса гимназии Сергей Миклушевский.В МВД сообщили, что учащиеся кадетского класса приняли присягу на верность Родине, дав "клятву быть честными и дисциплинированными, настоящими патриотами, образцом в учебе и в поведении", на базе отряда мобильного особого назначения (ОМОН) "Беркут" МВД ЛНР, так как "сотрудники ОМОН "Беркут" принимают активное участие в воспитании будущих защитников Республики". В этот раз они провели для учащихся показательные выступления. "Мы еще раз хотим показать, что подразделение "Беркут" является открытой организацией. Сегодняшнее мероприятия демонстрирует преемственность поколений. Мы увидели подрастающее поколение, которое уже в ближайшее время сменит нас на нашем посту и достойно будут нести эту службу", – отметил командир ОМОН "Беркут" МВД ЛНР Валерий Костенко.Ранее советник главы ЛНР по вопросам казачества и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко сообщал, что при школах ЛНР действуют более 30 кадетских классов. *к3*с

24 мая — Луганск