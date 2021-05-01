Команда из Стаханова победила в туриаде, состоявшейся на мемориальном комплексе Миус-фронт

Туриада по местам боевой славы 383-й и 395-й шахтерских дивизий собрала 14 команд на территории Краснолучского мемориального комплекса Миус-фронт. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки ЛНР."На территории мемориального комплекса Миус-фронт состоялось открытие пятой, юбилейной, Международной туриады по местам боевой славы 383-й, 395-й шахтерских дивизий. В туриаде приняли участие 12 команд, представляющие города и районы Луганской Народной Республики: Алчевск, Антрацит, Брянку, Кировск, Краснодон, Красный Луч, Луганск, Ровеньки, Стаханов, Первомайск, а также Лутугинский и Славяносербский районы. Кроме того, были представлены команды Луганского экономико-правового лицея-интерната имени героев "Молодой гвардии" и Республиканского центра детско-юношеского туризма и краеведения", - говорится в сообщении.Основной целью туриады является сохранение памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание подрастающего поколения.На торжественном открытии представителям всех команд вручили сборник "Звезда Победы" с информацией о ветеранах Великой Отечественной войны, которую собирали учащиеся всех городов Республики."Туриада проходила на четырех больших площадках: экскурсия по мемориальному комплексу "Миус-фронт", литературно-музыкальная композиция "Салют Победы!", викторина о событиях Великой Отечественной войны "Наш вклад в Победу", а самым динамичным и зрелищным этапом стало преодоление военизированной полосы препятствий, состоявшей из девяти блоков: сборка-разборка автомата, навесная переправа, "мышеловка", ориентирование на местности, движение по веревке с параллельными перилами, метание гранаты на меткость, стрельба, переноска пострадавшего", - рассказали в Минобразования.В краеведческой викторине "Наш вклад в Победу" первое место заняла команда из Кировска, второе место – команда из Стаханова, третье место разделили команда из Лутугинского района и команда Луганского экономико-правового лицея-интерната имени героев "Молодой гвардии".В литературно-музыкальном конкурсе "Салют Победы!" первое место заняла команда из Алчевска, второе место – команда из Стаханова, третье – команда из Кировска.Первой на военизированной туристской полосе препятствий стала команда из Красного Луча, второе место заняла команда из Алчевска, третье место у команды из Ровеньков."В общекомандном зачете победителем стала команда города Стаханова, второе место завоевала команда Алчевска, третье место у команды города Красный Луч. Все команды получили благодарности Министерства образования и науки ЛНР. По итогам мероприятия победителям и призерам были вручены грамоты Министерства образования и науки ЛНР, а команды занявшие призовые места в общекомандном зачете были удостоены памятных подарков", - добавили в ведомстве.Мемориальный комплекс на реке Миус – музей под открытым небом – создан в 1967 году в семи километрах от Красного Луча на месте одноименной оборонительной линии в годы Великой Отечественной войны. Здесь восемь с половиной месяцев держали оборону 383-я, 395-я шахтерские дивизии. Это первое сооружение такого рода в Донбассе - историческая, архитектурная ценность Красного Луча. На территории музея располагаются: памятник-монумент шахтеров на вершине холма, лестница героев, площадь парадов, музей, сад Победы, амфитеатр под открытым небом, а также батарея пушек и танк Т-34. *к3*с24 мая — Луганск