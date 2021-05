Помочь защитникам Донбасса средствами связи

Несмотря на всю политическую очевидность, позицию руководства России, война на Донбассе идет своим чередом.Каждый день вооружённые силы Украины, карательные банды украинских националистов ведут обстрелы по мирным городам Донбасса. Каждый день под обстрелом находятся окраины Донецка, Горловка, пригороды Первомайска и другие населенные пункты.https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/voennye_veschi-ASgBAgICAUQchgE?q=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD+%D1%82%D0%B0-57А полевой кабель связи можно приобрести по этой ссылке:https://www.avito.ru/moskva?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF-274%D0%BCЭто не потребует от Вас много времени и ресурсов.Все вопросы о передаче приобретенного имущества защитникам Донбасса можно согласовать, предварительно написав на почту post@veche-info.ru или позвонив по телефону +7(903)7001243Также можно оказать помочь защитникам Донбасса посредством программы военно-гуманитарной помощи от МОО Вече.Страница программы военно-гуманитарной помощи Донбассу на сайте МОО Вече http://veche-info.ru/projects/4261В рамках программы военно-гуманитарной помощи в зонах военных конфликтов МОО Вече ведет сбор средств на:1. Помощь гражданскому населению, пострадавшему в зонах военных конфликтов2. Помощь Корпусам армий ДНР и ЛНР3. Помощь в информационном освещении и донесении объективной информации о войне на Донбассе до людей по всему миру.1. На кошельки Yandex-деньги (ЮMoney) –(к кошельку привязана дебетовая карта, если кому-то удобен такой способ пишите по указанным контактным реквизитам) или воспользуйтесь on-line формой для осуществления благотворительного пожертвования с карты Visa, MasterCard или с баланса мобильного телефона (on-line форма доступна на сайте МОО Вече).2. Совершить пожертвование на карту Сбербанка3. На расчетный счет МОО «ВЕЧЕ»ВТБ24 (ПАО) — Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВАк/с 30101810345250000745 в ОПЕРУ ГТУ банка Россиир/с 40703810200000003521БИК 044525745ИНН 7719288461КПП 771901001Получатель платежа – МОО «Вече»Назначение платеж – Благотворительное пожертвование волонтерамКвитанцию можно скачать здесь: Квитанция4. На валютный счет МОО «Вече». Для международных переводов:Beneficiary Bank — VTB Bank (public joint-stock company) Branch N 7701 in Moscow, Russia, SWIFT: VTBRRUM2MS3Intermediary Bank — PJSC VTB BANK, MOSCOW, SWIFT: VTBRRUMMBeneficiary Customer — MOO «Veche» Bank account number, beneficiary — 40703840500000003521105187, Moscow, Izmajlovskoe sh., d71, korp.4G-D, pom VI-GD, kom8Money transfer, carried out in any currency other than the account currency will be converted into the currency of the account at the internal rate of VTB 24 (PJSC) of the date of transfer.5. По остальным реквизитам и платежным системам обращаться на почту post@veche-info.ru6. Передать помощь ополчению Донбасса можно в Москве и Ростове, предварительно написав на почту post@veche-info.ru или позвонив по телефону +7(903)70012437. Western Union и MoneyGram можно отправить: Vladimir Orlov, Москва (код и сумму сообщить на почту OrlovLDNR@yandex.ru)Последние отчеты можно посмотреть по этой ссылке http://veche-info.ru/reports/Отчеты за предыдущие года вы можете найти в разделе http://voicesevas.ru/social_sector/ и на официальном сайте МОО Вече http://veche-info.ru