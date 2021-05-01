Помочь защитникам Донбасса средствами связи
Несмотря на всю политическую очевидность, позицию руководства России, война на Донбассе идет своим чередом.
Каждый день вооружённые силы Украины, карательные банды украинских националистов ведут обстрелы по мирным городам Донбасса. Каждый день под обстрелом находятся окраины Донецка, Горловка, пригороды Первомайска и другие населенные пункты.
https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/voennye_veschi-ASgBAgICAUQchgE?q=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD+%D1%82%D0%B0-57
А полевой кабель связи можно приобрести по этой ссылке:
https://www.avito.ru/moskva?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF-274%D0%BC
Это не потребует от Вас много времени и ресурсов.
Все вопросы о передаче приобретенного имущества защитникам Донбасса можно согласовать, предварительно написав на почту post@veche-info.ru или позвонив по телефону +7(903)7001243
Также можно оказать помочь защитникам Донбасса посредством программы военно-гуманитарной помощи от МОО Вече.
Программа военно-гуманитарной помощи Донбассу действует до завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.
Страница программы военно-гуманитарной помощи Донбассу на сайте МОО Вече http://veche-info.ru/projects/4261
В рамках программы военно-гуманитарной помощи в зонах военных конфликтов МОО Вече ведет сбор средств на:
1. Помощь гражданскому населению, пострадавшему в зонах военных конфликтов
2. Помощь Корпусам армий ДНР и ЛНР
3. Помощь в информационном освещении и донесении объективной информации о войне на Донбассе до людей по всему миру.
Помочь Донбассу может каждый! Реквизиты для помощи:
1. На кошельки Yandex-деньги (ЮMoney) – 41001552182739 (к кошельку привязана дебетовая карта, если кому-то удобен такой способ пишите по указанным контактным реквизитам) или воспользуйтесь on-line формой для осуществления благотворительного пожертвования с карты Visa, MasterCard или с баланса мобильного телефона (on-line форма доступна на сайте МОО Вече).
2. Совершить пожертвование на карту Сбербанка 4276 3801 6680 6872
3. На расчетный счет МОО «ВЕЧЕ»
ВТБ24 (ПАО) — Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА
к/с 30101810345250000745 в ОПЕРУ ГТУ банка России
р/с 40703810200000003521
БИК 044525745
ИНН 7719288461
КПП 771901001
Получатель платежа – МОО «Вече»
Назначение платеж – Благотворительное пожертвование волонтерам
Квитанцию можно скачать здесь: Квитанция
4. На валютный счет МОО «Вече». Для международных переводов:
Beneficiary Bank — VTB Bank (public joint-stock company) Branch N 7701 in Moscow, Russia, SWIFT: VTBRRUM2MS3
Intermediary Bank — PJSC VTB BANK, MOSCOW, SWIFT: VTBRRUMM
Beneficiary Customer — MOO «Veche» Bank account number, beneficiary — 40703840500000003521
105187, Moscow, Izmajlovskoe sh., d71, korp.4G-D, pom VI-GD, kom8
Money transfer, carried out in any currency other than the account currency will be converted into the currency of the account at the internal rate of VTB 24 (PJSC) of the date of transfer.
5. По остальным реквизитам и платежным системам обращаться на почту post@veche-info.ru
6. Передать помощь ополчению Донбасса можно в Москве и Ростове, предварительно написав на почту post@veche-info.ru или позвонив по телефону +7(903)7001243
7. Western Union и MoneyGram можно отправить: Vladimir Orlov, Москва (код и сумму сообщить на почту OrlovLDNR@yandex.ru)
Последние отчеты можно посмотреть по этой ссылке http://veche-info.ru/reports/
Отчеты за предыдущие года вы можете найти в разделе http://voicesevas.ru/social_sector/ и на официальном сайте МОО Вече http://veche-info.ru
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