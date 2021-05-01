На территории Луганской и Донецкой областей возможны перебои со связью



Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на ресурсы временно неподконтрольной территории Луганской и Донецкой областей.

По приведённым данным, перебои могут произойти в первой половине ночи с 24 на 25 мая. Однако, последствия возможных аварий предсказать сложно.

В связи с погодными условиями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с выходом из строя электрооборудования, которое используется в системах связи — говорится в сообщении

Происшествия - Сегодня, 20:03 150 Луганские и Донецкие синоптики предупреждают о сильных грозах сегодня ночью на части территории обеих областей. Плохая погода может усложнить работу мобильных сетей, в том числе вызвать нарушения в их работе.Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на ресурсы временно неподконтрольной территории Луганской и Донецкой областей.По приведённым данным, перебои могут произойти в первой половине ночи с 24 на 25 мая. Однако, последствия возможных аварий предсказать сложно.В связи с погодными условиями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с выходом из строя электрооборудования, которое используется в системах связи — говорится в сообщенииПроисшествия - Сегодня, 20:03 150

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