Прогноз погоды в Луганске на 25 мая

В Луганске, в понедельник 25 мая, переменная облачность, ночью дождь, гроза, днем — без существенных осадков .Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.Температура воздуха: ночью +11 +13ºС, днем +23 +25ºС. Ветер северо-восточный 5-10 м/сек.По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:максимальная температура в этот день была зарегистрирована +32,4ºС в 1953 году;минимальная +2,4 ºС в 1989 году.Народный календарь: В этот день почитается память святителя Епифания, архиепископа Кипрского. Епифаний известен как выдающийся церковный учитель и чудотворец. В старину приметили, если на Епифана утро в красном кафтане (красное небо во время восхода солнца), то и лето будет сухим, предвещавшим пожары.Погода в Луганске - Сегодня, 19:43 124