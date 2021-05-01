Синоптики прогнозируют днем 25 мая в ЛНР до 24 градусов тепла и слабый дождь

Температура воздуха в Республике 25 мая будет колебаться от 8 градусов выше нуля ночью до 24 градусов тепла днем, местами пройдет слабый дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР."С 21:00 24 мая до 21:00 25 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, местами гроза; ветер северный 9-14 м/с, днем в отдельных районах порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 19-24 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 25 мая метеорологи фиксировали в 1887 году – ноль градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2007 году и составляла плюс 34,6 градуса.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни погоду будет определять область пониженного давления, осадков не ожидается, температура воздуха существенно не изменится. *к16*к3*с

24 мая — Луганск