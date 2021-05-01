«Лугансквода» предупреждает об отключениях 25 мая

Государственное унитарное предприятие «Лугансквода» 25 мая сократит водоснабжение 10 городов в связи с ремонтными работами. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.«25 мая с 8:00 будет остановлена Славяносербская насосная станция 4-го подъема. На время проведения работ недопоставка воды в города Алчевск, Перевальск, Зоринск, Артемовск, Петровское, Антрацит, Красный Луч, Брянка, Стаханов и Кировск составит не более 50%. Возобновить водоснабжение в плановых объемах вышеуказанным населенным пунктам планируется к вечеру 25 мая», — говорится в сообщении.Предприятие просит население обеспечить запас воды и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.Экономика - Сегодня, 20:54 117