На Украине заявили о потере земли площадью "почти в два Крыма"

Отсрочка платежа при продаже земель сельскохозяйственного назначения на Украине привела к краже около пяти млн гектаров, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.president.gov.ua / Офис Президента УкраиныМораторий на продажу земельных участков привел к незаконному приобретению территорий практически равных размерам двух полуостровов Крым. Зеленский подчеркнул, что намерен сделать все для их возврата.Крым присоединился к России в 2014 году после проведенного референдума. Украина до сих пор считает, что эта территория временно оккупирована. При этом в стране действовал мораторий на землю, за это время в стране были украдены участки, которые могли бы приравнять к площади двух полуостровов."Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то, и другое", — заявил Зеленский на форуме "Украина 30. Земля".Украинский лидер отметил, что предыдущее правительство отняло у граждан конституционное право собственности на землю. С того момента умерло порядка одного миллиона жителей, при этом стоимость гектара сельскохозяйственной земли стала самой низкой в Европе.Мораторий привел к незаконному присвоению примерно пяти млн гектар государственных земель Украины. Прошлые представители власти даже не приступили к рассмотрению новых земельных законов. Несмотря на это, они сумели ввести посреди страны офшор площадью более восьми млн гектар. На теневом рынке земля покупалась и продавалась без уплаты налогов.Ранее сенатор Республики Крым Сергей Цеков посоветовал жителям полуострова не обращать внимания на шантаж Киева. Украина заявила о восстановлении водоснабжения при возвращении Крыма в состав страны.Анастасия Броцкая