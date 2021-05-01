Призраки Рейкьявика

Давным-давно, в 1986 году произошла встреча между тогдашним лидером Советского Союза Горбачевым и президентом США Рейганом. Встреча одна из череды, которые, по мнению многих, привели страну советов к утрате многих позиций на международной арене, а возможно и к внутреннему краху. Сейчас опять же в Рейкьявике встречались глава МИД России Лавров и госсекретарь США Блинкен, встречались по поводу организации встречи лидеров двух государств.Собственно, о встрече Путина и Байдена уже писалось ранее. По большому счету по отношению к американцам сейчас нет ни доверия (доверять стране официально названной враждебной, это как-то вообще выбивается из логики и житейского опыта) ни нормальной повестки. Та повестка, которую предлагают американцы выглядит крайне однобокой и совершенно неоправданной с российской точки зрения. То же, что интересует Россию, уже американская сторона не готова принять во внимание, поскольку это противоречит их основной парадигме в международной политике.Между тем встречи продолжаются, переговоры готовятся и в том, что встреча состоится можно уже быть практически полностью уверенным. Почему? Потому что слишком много уже сделано с двух сторон, в том числе и вызывающего стрелы критики, чтобы пойти на попятную. Россия резко уменьшила степень критики всему происходящему на Украине и даже нехотя вынуждена была заявить, что какие-то разговоры о потенциальной встрече Путина и Зеленского идут. США осуществили маневр по строительству газопровода «Северный поток - 2», попытавшись сказать, что уменьшение санкционного давления не уступка Кремлю, а учет интересов партнеров из Германии. Так что встреча состоится.Где состоится встреча волновало многих. На самом деле это практически безразлично. Не более чем формальность и строка в анналах истории. Но предложения поступали и поступают, периодически приводя к крайне неприятным последствиям для самих предлагающих. Учитывая, что чего-то реального в рамках этой встречи, кроме того, что уже явно интересует стороны в текущем моменте не произойдет, а это значит, что все остальные детали фактически не важны. Просто США заинтересованы в четких результатах по точечным вопросам, а Россия не может проигнорировать предложение, хотя бы из-за того, что всегда придерживалась практики, что лучше дать поговорить, чем устраивать конфронтацию (даже если она в итоге неизбежна).Таким образом, встреча в формате «Путин - Байден» очевидно состоится и интересным будет понаблюдать за событиями, которые предшествуют этой встрече и тем темам, которые будут затронуты, тем более, что полог тайны уже приоткрыт.По большому счету, хотя встреча и неизбежна, не прекращаются попытки ее сорвать. Если для Кремля данная встреча с имиджевой точки зрения лишь возможность показать, что формат «Путин - Байден» свидетельствует о значимости России в мировых политических процессах, то для США всё намного сложнее. И тут нужно разбираться отдельно.Для американских кругов Путин уже давно стал не просто политическим лидером зарубежной станы, а каким-то фетишем. Нет, конечно, не настолько, как для Украины, Но всё же фетишем не малым. Вокруг его персоналии ходят споры. Ему приписывается чуть ли не демоническая способность продавливать американских президентов и встретиться с Путиным и не сдать американские интересы мифологизируется в один из подвигов любого президента США.В этом плане у Байдена по встрече есть три основных интереса. Первый, это поднятие базовых вопросов, которые нужны в практической действительности. Это вопросы Афганистана, Ирана и вероятнее всего Китая. Эти вопросы требуют скорейшего решения и именно из-за них и будет проводиться встреча. Второй – способность доказать, что Байден может выдержать встречу с Путиным и вполне еще дееспособен как президент. В американской мифологии именно неспособность выдержать давление Путина была одним и аргументов Трампа против Байдена. Байден спешит это утверждение опровергнуть. Третье – это попытка продвинуть общемировые тренды, показав мировому сообществу, что США готовы к очень широкому диалогу. Частично маркером этого является и заявление США о готовности ко встрече с главой КНДР.Все эти три задачи имеют и противников, как внутренних, так и внешних. Отказ от жесткого санкционного давления по «Северному Потоку – 2» уже был жестко раскритикован сторонниками Трампа, ну а ситуация с якобы хакерской атакой на американский нефтепровод в принципе является канонической попыткой притянуть тему к событию. Если проанализировать ситуацию, то часть медиа кричит о русском следе (что очевидно должно сорвать встречу), а администрация Байдена твердит о том, что нельзя во всем обвинять Россию, стараясь спасти возможность для встречи.На внешней же арене речь идет о навале обвинений в адрес России (главным образом из Великобритании) о всех смертных грехах Кремля, плюс нападки на лидеров стран, пригласивших к себе встречу «Путин-Байден».При этом, очевидно, что значимость встречи для США не позволит никаким внутренним или внешним игрокам ее сорвать. Итоговые результаты для Байдена будут при любых раскладах выше, нежели чем текущие репутационные потери.Сейчас в качестве основной темы повестки встречи «Байден-Путин» называют тему разоружения (главным образом ядерного). Собственно, это навевает и ассоциации с Рейкьявиком 1986 г. Но тут вряд ли стоит относится серьезно к данной теме, поскольку вероятность того, что что-то реальное будет принято (кроме политического заявления о приверженности процесса деэскалации) крайне мала.По-хорошему, Россия хотела бы видеть возврат к прошлым соглашениям, может быть в чуть более модифицированном виде. Это сохранение таких договоров, как договор по ПРО, договор по ракетным системам малой и средней дальности, договор по открытому небу (который вроде как уже денонсирован, но с такой поспешностью, что ощущается в этом попытка давления на американскую сторону). Увы, американская сторона к продвижению на данном направлении не готова совершенно. Ни ПРО, ни другие уже денонсированные (формально, или материально) договоры Вашингтон сворачивать не собирается. Почему? Потому что им это не выгодно. Многолетние попилы и затраты на ПРО никак не позволяют прекратить развитие данных технологий, ракетные системы малой и средней дальности нужны США для давления на Китай, так что вопрос возврата к данным договорам мягко говоря не реалистичен.Американская же сторона пытается протолкнуть в качестве объекта соглашения то, чего у нее нет и возможно не будет. Речь идёт о попытках наложить ограничения (а с американской точки зрения лучше вообще запрет) на гиперзвуковые ракетные технологии, а также распространение ограничений по ядерному оружию на тактическое ядерное вооружение, в котором приоритет России более чем чувствительный. Для последнего вовсю вбрасывается лозунг, что тактическое ядерное вооружения якобы столь же негативное, что и стратегическое, просто в другом сценарном исполнении. России, что очевидно, эти направления также не интересны и даже, вероятно, для России критичны. Слишком уж большое значение уделяется гиперзвуковым ракетным технологиям и очень важна роль тактического ядерного вооружения, как средства сдерживания.Всё это говорит о том, что тема разоружения хотя и будет подниматься, но фактически, лишь для того, чтобы дать сигнал Миру для чего всё якобы затевалось. Слишком велик миф о том, что Россия и США если и разговаривают о чем-то серьезном, то только о разоружении. Фактически ширма разоружения будет только лишь упомянута в заявлении, никакой практической пользы она иметь не будет.Если тема разоружения на будущей встрече будет фактически представлена как некоторая витрина, но без итоговых реальных результатов, то что тогда будут в реальности решать стороны данной встречи?Кроме пиара встреча будет содержать лишь несколько действительно необходимых вопросов, по которым будет достигнуто какое-то реальное соглашение. Именно ради них американская сторона и устраивала всё это представление. И именно в обмен на них Кремль может решить ряд задач, которые США может себе позволить, а Россия хотела бы видеть.Со стороны США будет сделано предложение по поддержке мирного урегулирования в Афганистане. Байдену нужно обязательно вывести войска из Афганистана, причем сделать это для них лучше через страны бывшего Советского Союза. Для этого нужно формальное согласие, или даже лучше некоторое участие Москвы. Вывод войск через Пакистан для США крайне неблагоприятен. И причин тут несколько. Во-первых – это сама обстановка в Пакистане, где местные путинские племена совсем не горят желанием помогать американцам. Во-вторых, это роль Китая в пакистанской экономике и политике. США опасаются, что их выводимые войска и техника могут стать заложниками стремлений Пекина найти точки соприкосновения с США в Восточной Азии. России данная тема понятна, но интересна в первую очередь возможностью обеспечения стабильности и безопасности в Средней Азии. Развитие отношений с Таджикистаном, Узбекистаном и Киргизией в военном направлении связаны в том числе и с купированием потенциальной афганской угрозы.Вторая тема – это Иран. Сейчас США по-прежнему заявляет о неготовности вести диалог с Ираном о возврате к шестисторонним соглашениям и снижении напряжённости по иранской ядерной программе. Байден не может сам пойти на уступки Ирану. Его в таком случае ждет тройной огонь и со стороны республиканцев, и со стороны израильского лобби и от части демократов, которые критически относятся к иранскому режиму. Но США заинтересованы в восстановлении диалога с Ираном, а линий связи через нормализацию отношений Ирана и Саудовской Аравии недостаточно. Россия могла бы развязать узел противоречия, и вряд ли бы проиграла от этого.Самый сложный вопрос – это Китай. США со всей очевидностью вошли в состояние борьбы с Китаем, как со своим основным конкурентом. Это общий пункт и для республиканцев, и для демократов. Китай угождает «глобальному лидерству» США (как это видят из самих штатов) и гегемонии доллара. А значит на Китай нужно давить. Вот только не ясно, что можно предложить России в плане такого давления. Для Кремля очевидно, что хорошие отношения с Китаем важны, а переговоры с США возможны только в контексте потенциальной возможности каких-то реальных уступок со стороны самого Китая за неизменность российской позиции.Таким образом, вероятность достижения каких-то соглашений по двум из трех пунктов вполне вероятна. По третьему, вопросу давления на Китай – нет, но в качестве темы для диалога с Пекином для России вполне подойдет.Очевидно, что это всё в первую очередь потребности США. Для России они интересны только из общего здравого понимания международной обстановки и добровольного стремления к миру и международному порядку. Но есть и то, что Кремль может и хочет получить в ближайшем будущем, причем с гарантией исполнения до проведения встречи.Пока что реакция связана с газопроводом «Северный поток-2». По нему правда, всё далеко не так уж и безоблачно. С одной стороны госдеп сокращает санкции, с другой Конгресс США их повышает. Тут правда важно, что Госдеп пока что (до саммита) не будет реализовывать в практической сфере то, что принимает Конгресс. Но позиция эта временная. Кроме того, США откровенно ждут результатов будущих выборов канцлера Германии, так как пришедшие к власти «Зеленые» весьма вероятно поставят ребром вопрос о каких-либо ограничениях на работу «СП-2», в этой части они будут играть в одну игру с США. Попытаться сломать данный альянс вероятнее всего не удастся Единственная надежда, что периода до переговоров будет достаточно для того, чтобы завершить работы по укладке труб газопровода. Остальное будет зависеть от твердости позиций Германии.Весьма вероятно, что вопрос вывода американских войск из Афганистана Кремль постарается увязать с выводом американских войск из Сирии. Там, американское присутствие хотя и сохраняется на фоне укрепления присутствия России в Заевфратье, не имеет особых перспектив на фоне неустойчивой ситуации в Ираке. Так что выводить войска США из Сирии всё равно придется, так что сделать это на фоне данных переговоров было бы весьма кстати.Весьма вероятна попытка поднять и украинский вопрос. Но лишь в качестве заявлений о намерениях. Кремлю было бы интересно заявление США о признании достаточности и эффективности имеющихся форматов решения данного вопроса, США собственно ничем не рискуют, говоря о таком. Их влияние на украинскую политику сейчас достаточно прочно, а попытка отдельных кругов расшатать ситуацию имеет скорее внутренние корни, а не внешние, связанные с действиями России. Идея, вбрасываемая многими ТГ каналами о том, что на встрече может быть обсуждена судьба Медведчука является не только спорной, но и практически не реализуемой. Медведчук – жертва репрессий, для России куда лучше, чем Медведчук – тема для разговора Путина и Байдена.Таким образом интересы России в торге вокруг встречи, разумеется есть, правда связаны они главным образом с тем, что можно получить и проконтролировать до начала переговоров. Но что уж поделать. На слово американцам вряд ли найдутся желающие верить.М.Тирских, науч. рук. "АЦБР", глав. ред. журнала "Exlegis: правовые исследования