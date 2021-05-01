Прерванный полет

В аэропорту Минска задержан основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был одним из главных координаторов протестных акций в Белоруссии, направленных против Александра Лукашенко.Задержанию предшествовало сообщение о том, что на борту самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс, находится взрывное устройство. После этого сообщения, полученного от белорусских авиадиспетчеров, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Несколько часов досмотровых процедур подтвердили факт отсутствия на борту самолета взрывчатки, и борт поднялся в воздух, направляясь в пункт назначения. Однако в Вильнюсе самолет приземлился уже без Протасевича на борту.У правоохранительных органов Белоруссии накопился к Роману целый ряд вопросов, так как в стране он является фигурантом уголовных дел, возбужденных по нескольким статьям Уголовного кодекса - ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности); ст. 293 (организация массовых беспорядков); ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). Скорее всего, на территорию Европы, где Протасевич пытался получить политическое убежище, оппозиционер уже не вернется. Вопреки комментариям журналистов, которые пророчат Протасевичу смертную казнь, по совокупности обвинений ему грозит не более 15 лет заключения.Страны Европы, а также ряд международных организаций весьма оперативно отреагировали на инцидент с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и последующим задержанием в аэропорту белорусской столицы бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который находился на борту. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал произошедшее «серьезным и опасным» инцидентом, который «требует международного расследования», а действующий председатель ОБСЕ Анн Линде призвала Минск немедленно освободить Протасевича. Руководители ряда стран и вовсе назвали все произошедшее «актом государственного терроризма», призвав своих партнеров по Евросоюзу как можно скорее ввести санкции против Белоруссии. Руководство Белоруссии не понимает причины поднявшегося вокруг данного события ажиотажа, так как, по мнению белорусских силовиков, речь идет об аресте человека, причастного к организации массовых беспорядков, которые повлекли за собой человеческие жертвы.Имела ли Белоруссия право перехватывать в своем воздушном пространстве чужой самолет и направлять его в аэропорт Минска для того, чтобы переместить в камеру предварительного заключения одного из его пассажиров? Вопрос, конечно, сложный, но давайте исходить из того, что речь идет, прежде всего, о национальной безопасности. Созданный Протасевичем Telegram-канал по факту являлся не только инициатором всех протестов, но и инструментом, посредством которого данные протесты координировались и контролировались. Если подходить к этому вопросу более системно, то можно с уверенностью сказать, что Telegram-канала Nexta доставил Лукашенко куда больше неприятностей, чем «президент в изгнании» Тихановская.Если с мотивацией Лукашенко и белорусских силовиков все ясно, то давайте разберемся в том, оправдана ли реакция «прогрессивного Запада», представители которого увидели в поступке белорусского национального лидера нечто экстраординарное? Разумеется, объединенный Запад лукавит. Подобное делалась неоднократно, делалось руководством других держав, и данные поступки не вызывали осуждения ни со стороны руководства НАТО, ни со стороны руководства ОБСЕ. В июле 2013 года в аэропорту Вены был принудительно приземлен самолет президента Боливии Эво Моралеса, находившегося до этого с визитом в России. Власти США пытались любой ценой поймать бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, и кто-то из руководства Америки предположил, что Сноуден мог покинуть Россию на борту самолета президента одной из латиноамериканских стран. Разумеется, никакой реакции мирового сообщества на этот «акт государственного терроризма» не последовало, и против США не были введены ни экономические, ни политические санкции.Другой подобный случай произошел совершенно открыто в 2016 году. Тогда принудительно вернули в Жуляны самолет, который летел из Киева в Минск. Для этого украинский авиадиспетчер пригрозил поднять в небо истребители. С борта сняли известного антимайдановца, блогера Армена Мартиросяна. Как позднее пояснил сам Мартиросян, сотрудники СБУ искали некий накопитель информации. И опять никакой реакции со стороны прогрессивного мирового сообщества, так как Украина просто «устраняла угрозу национальной безопасности». Даже в истории с «вагнеровцами», произошедшей совсем недавно, содержится эпизод, который говорит о том, что официальный Киев для задержания «преступников» планировал принудительно посадить на своей территории самолет, направляющийся из Минска в Стамбул.Как видите, Лукашенко не сделал ничего из того, что не делали до него лидеры «прогрессивного Запада». Теперь нам остается только запастись терпением и дождаться момента истины, в ходе которого белорусскому президенту попытаются объяснить, что международное право для всех разное.Алексей Зотье