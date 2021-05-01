Французский генерал рассказал В«об угрозе Франции и миропорядкуВ» со стороны России



Лекуантр:

Россия ведёт масштабное перевооружение. Она, как и Китай, становится очень агрессивным соперником. И такое соперничество навязывается повсюду: от подводных сил до космоса. Пока мы находимся в стадии неприятия складывающейся ситуации.





Французский генерал:

Будущее Европы – опора на оборону и безопасность. Пока мы на перепутье. Если сделать ошибку, можно свернуть на то направление, на котором Европа просто исчезнет с международной арены.



Во французской прессе вышло интервью с начальником главного штаба армии Франции генералом Франсуа Лекуантром. Оно было посвящено «растущему числу вызовов для французского государства». Генерал Лекуантр спрогнозировал, что «к 2030 году вероятность возникновения вооружённых конфликтов серьёзно возрастёт». При этом речь идёт о военных конфликтах, в которых может участвовать и сама Франция.Обращает на себя внимание тот факт, что генерал видит главную опасность для Франции не столько в растущем числе нелегалов, пандемии, и терроризме, сколько в России и Китае. По словам Лекуантра, именно эти государства мира «бросают вызов миропорядку». Видимо, речь идёт о «миропорядке», который устанавливался все эти годы Соединёнными Штатами Америки и который, судя по риторике генерала, вполне устраивал французские элиты.Генерал отмечает, что международный терроризм Франции, конечно, угрожает, но «к 2030 году будут и другие вызовы».Журналисты прямо спросили у начальника главного штаба ВС Франции о том, какую конкретно угрозу для страны представляет Россия. По словам генерала Лекуантра, «это угрозу для Франции со стороны России можно видеть на примере Украины».По словам генерала, Францию волнует то, что Россия «пытается ослабить демократическую модель». При этом Лекуантр заявил, что присутствие РФ в Африке, как и присутствие там Китая и Турции, «носит дестабилизирующий характер».Видимо, по логике генерала, «стабилизирующий» характер в Африке может носить исключительно французское присутствие. При этом генерал не говорит о том, где же в таком случае стабилизация обстановки в государстве Мали, в котором французский контингент присутствует много лет… Лекуантр по этому поводу заявляет, что «присутствие там, вероятно, будет длительным».А в чём сейчас выражается присутствие Европы на этой арене? В бесконечном муссировании санкцинной темы, выполнении директив Вашингтона и продвижении своих «ценностей» там, где такие ценности откровенно чужды?