Донбасс. Оперативная лента военных событий 25.05.2021
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
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- Лента военных событий в Новороссии за 24.05.2021
09:00 Оперативная сводка за сутки с 24 на 25 мая
Вооруженные формирования Украины один раз за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Обстрелу подвергся район поселка городского типа Фрунзе. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС-17 и ручного противотанкового гранатомета РПГ-7", - говорится в сообщении.
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