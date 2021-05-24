Донбасс. Оперативная лента военных событий 25.05.2021

"Обстрелу подвергся район поселка городского типа Фрунзе. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС-17 и ручного противотанкового гранатомета РПГ-7", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 24.05.202109:00Вооруженные формирования Украины один раз за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).