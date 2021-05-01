Украина пересматривает "клуб друзей" из-за обиды на Европу после Евровидения

Провальное для Украины голосование жюри Евровидения показало украинцам отношение европейских стран к Киеву. Об этом написала журналистка Янина Соколовская.Global Look Press / Soeren StacheУкраина заняла пятое место на Евровидении-2021. Электрофолк-коллектив из этой страны Go_A представил на конкурсе песню "Шум". Профессиональное жюри дало украинцам 97 баллов (девятое место), а войти в пятерку представителям страны позволили зрители, оценившие "Шум" на 267 баллов (второе место в зрительском зачете).Соколовская насчитала два плюса у выступления Go_A на Евровидении: хороший результат при отсутствии победы и трат на организацию следующего конкурса, а также высокий отрыв от ставшей девятой России (Манижа получила 204 балла против итоговых 364 у Украины). Также журналистка задалась вопросом о "друзьях" Украины в Европе, сделав выводы из голосования жюри, по ее мнению, более политизированного, чем зрительское.Высший балл (12) Украине поставила только Литва. Десять баллов страна получила от Бельгии, восемь — от Швеции, семь — от Грузии, по шесть — от Ирландии и Азербайджана. Российское и украинское жюри "обменялись" нулями, в чем Соколовская и ее подписчики не видят сюрприза. Однако некоторые европейские страны серьезно разочаровали украинцев."Ноль баллов от России — это был явный успех", — пишет Сергей Нижинский."И от Сербии, например. А вот от Польши — это уже интересно", — заметила Соколовская в Facebook.Украинка усматривает в польском голосовании последствия весенних шествий радикалов в Киеве и прочих политических "шероховатостей" между Киевом и Варшавой. Главным выводом из Евровидения для Украины Соколовская считает необходимость пересмотра "клуба друзей" страны в Европе: ряд государств, на поддержку которых очень надеялся киевский режим, продемонстрировали полное нежелание поддерживать Украину на общеевропейской площадке."Что с Польшей?" — недоумевает Тамара Батаил."Обиделась. Может, они заметили киевский марш дивизии СС "Галичина" (организация запрещена в России)", — ответила Соколовская."Вот в такие моменты Польша и остальные показывают свое реальное отношение к Украине. Вот реальная политика", — указывает Владимир Брусник.Представители украинского жюри после Евровидения призвали к реформированию системы оценок конкурса. По мнению продюсера Игоря Кондратюка, "недружественные" страны следует разводить по аналогии с футболом и другими видами спорта. В Киеве предлагают запретить государствам со сложными отношениями запретить выставлять друг другу оценки, так как это гарантированно будут нули. При этом зрители из России поставили Украине семь баллов, украинцы отдали РФ четыре балла.Светлана Акульшина