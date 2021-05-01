Канцлер Австрии отказался обсуждать В«российский следВ» в минском деле

«Честно говоря, я не хочу сейчас об этом спекулировать. Я думаю, что важно тщательно расследовать этот инцидент. На наш взгляд, очевидно, кто несет ответственность. На это сейчас требуется соответствующая реакция. Отношения России и Евросоюза и без того сложные», – передает ТАСС ответ Курца на вопрос, нужно ли приобщать Россию к теме принудительной посадки самолета в Минске.



«Важно, чтобы пострадало не гражданское население, а ответственные за это лица», – отметил он.



«Мы обсудим отношения с Россией. Это будет стратегическая дискуссия, где для нас важен в дальнейшем выбор двустороннего подхода. Мы убеждены, что в отношении России необходимо иметь четкие линии в вопросах о правах человека и международного права, и одновременно с этим всегда важно делать ставку на диалог. Хорошее взаимодействие на нашем континенте может быть только с Россией, а не против нее», – сказал Курц.

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает ненужным спекулировать на тему возможного следа России в инциденте с бортом Ryanair в Минске. Отношения России и Евросоюза и без того сложные, заявил Курц.По словам Курца, посадка пассажирского лайнера в Минске и задержание Романа Протасевича неприемлемы. «Австрия ожидает четкий и однозначный европейский ответ», – подчеркнул Курц.Австрийский канцлер уверен, что в этом случае мало накладывать санкции на отдельных белорусских лиц, которые несут ответственность за произошедшее, надо также принять меры в отношении авиасообщения и экономики Белоруссии.По словам Курца, Европейскому союзу необходимо в дальнейшем определить четкие линии в отношениях с Россией.Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала.После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой. Британия отказалась принимать рейсы «Белавиа», а также запретила своим авиакомпания осуществлять полеты над воздушным пространством Белоруссии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «бросает вызов ценностям» ЕС, а Белоруссия «атакует» суверенитет Европы.Дмитрий Зубаре