Ну что, хлопчики, помогли вам ваши турки?

На инициативу «Крымская платформа» Украине не стоит возлагать больших надежд. Такое мнение изданию «Главред» высказал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.«Какой смысл в этой платформе, если в ней не будет участвовать Россия? Именно она сегодня полностью контролирует Крым. Поэтому не вести переговоров с Москвой и создавать платформы без ее участия — это по меньшей мере смешно», — уверен он.По его мнению, в саммите вряд ли примут участие лидеры крупных стран. США будут представлены не президентом Джо Байденом, а Викторией Нуланд, которая в американском Госдепе курирует украинское направление, или кем-то другим. Суслов считает, что «Крымскую платформу» могут приехать разве что лидеры Латвии, Литвы, Эстонии или Польши. Однако, по его мнению, это — максимум, потому что никто из лидеров ведущих государств не захочет выглядеть странно и нелепо, когда не с кем обсуждать вопрос Крыма.Экс-министр также уверен, что главы крупных государств, возможно, готовы проигнорировать и празднование 30-летия Украины, чтобы не оказаться втянутыми в саммит.Проведение «Крымской платформы» запланировано на 23 августа. Ранее стало известно, что Киев предложил присоединиться к мероприятию ряду стран, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и государствам Европейского союза. В ходе мероприятия Украина планирует обсудить «возвращения» Крыма.Сама по себе идея шизофреническая, и едва ли в Киеве этого не понимают. Впрочем, собрать очередную говорильню они могут, объявив её широчайшей международной поддержкой. Только вот если никто из лидеров не приедет, выглядеть это будет жалко. Хотя Украине не привыкать. С другой стороны, платформу может посетить тот же турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган, который всегда поддерживает Украину, а вопрос Крыма и вовсе воспринимает близко к сердцу. Авось, почти своим сиятельным присутствием эту «тухлую тусовку». Может, ещё деньжат или оружия для «возвращения Крыма» покинет.Впрочем, очевидно, Суслов сомневается и в этом, раз предлагает не возлагать надежд. А что, кто-то возлагает?— Что подразумевается под «надеждами на «Крымскую платформу»? Я не думаю, что какие-то надежды возлагают в принципе на неё, — говорит политолог Александр Дудчак. — Но у этого проекта есть задача. Это информационный повод для обсуждения Крыма с украинских позиций, точнее с позиций Запада, а Украина в этом театре абсурда — просто декорация. Они будут пытаться увязывать «Крым» и «Донбасс», искать в этом поводы для отвлечения внимания от проблемы Донбасса и невыполнения ими «Минских соглашений».— По словам Суслова, в ней нет смысла, так как не участвует Россия. А если бы участвовала? И вообще можно ли такое себе представить?— Сложно согласиться. В ней нет смысла вообще. И об участии России в этом заведомо антироссийском шоу и речи быть не может. У России нет проблем с Крымом, нет тех вопросов на повестке дня у России, которые якобы Киев предлагает к обсуждению.— Суслов уверен, что в саммите вряд ли примут участие лидеры крупных стран. Прав ли он?— Кроме лимитрофов вряд ли кто-то ещё будет представлен первыми лицами. Это информационное шоу с заведомо провальным результатом. И пока неизвестно, какие последствия будут для участников мероприятия. Список «недружественных стран» пока очень короткий. Возможно, после него список расширится и будут введены санкции со стороны России в отношении особо активных. Посмотрим.— А турки? Кажется, Эрдоган больше всех переживает за возврат Крыма Украине? Даже деньги даёт на разные явно антироссийские проекты, содержит всякие меджлисы*. Или это все показуха?— Эрдоган действует по ситуации. Он неоднократно заявлял, что поддерживает крымских татар, «территориальную целостность» Украины. Но до августа всякое может произойти, в т. ч. и в отношениях Турции и США, Турции и Украины. И позиция Анкары по «Крымской платформе» может скорректироваться. Впрочем, и мнение турок по Крыму — это мнение, которое они могут оставить при себе, так оно лучше сохранится.— Суслов добавил, что главы крупных государств, возможно, готовы проигнорировать и празднование 30-летия Украины, лишь бы не оказаться втянутыми в саммит.— Вряд ли Украину почтут вниманием меньшим, чем в предыдущие годы. Украина в этом плане и так не избалованна. Скорее всего сценарий расписан заранее, и, кого назначат, тот и приедет.— «Крымская платформа» Зеленского — это не столько про результат, сколько про процесс, — подчёркивает политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев. — Для Зеленского это беспроигрышная история, ведь в рамках платформы он сможет позиционировать себя для внутренней аудитории в качестве патриота, а на внешних рубежах с её помощью сможет чаще контактировать с союзниками.При приближении нового электорального периода Зеленский старается точечно бить по своим оппонентам: ОПЗЖ он заваливает уголовными делами, а Порошенко пытается обыграть как раз «Крымской платформой». С точки зрения политтехнологий и получения сиюминутного результата — это действенные приемы. Если пытаться спрогнозировать долгосрочное влияние таких шагов, то преследование политических оппонентов наносит урон демократическим институтам, а «Крымская платформа» уже через пару лет будет выглядеть бесперспективным круглым столом для раздачи популистских обещаний.— Суслов говорит, что без Москвы такие рода форумы изначально обречены на провал…— На данном этапе не может существовать условий, при которых Москва станет обсуждать статус Крыма с третьими сторонами. Это понимают не только в Киеве, но и в западных столицах. Если в сообщениях Госдепа США мы и слышим про Крым, то это скорее дежурные фразы о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Но дальше слов дело не движется.У России и США сейчас и без Крыма двусторонние отношения находятся на кризисном этапе и больше похоже на то, что стороны собираются приподнять их со дна. Это не означает, что американская сторона перестанет поддерживать стремление Киева к обретению своей «территориальной целостности», но Вашингтон точно не будет делать тему Крыма определяющей в отношениях с Россией.— Кто все же приедет на эту «платформу»?— «Крымская платформа» единоразово может стать площадкой, где соберутся страны, которые находятся с Москвой в сложных отношениях, но в дальнейшем статус участников будет только понижаться. Крым не является важной темой даже для тех стран, участие которых в работе платформы анонсировал Зеленский.У всех свои интересы, чтобы принять участие в этом формате. Турция покажет Москве широту своих внешнеполитических интересов, тем более после удачной поддержки Баку в карабахском конфликте. Молдавия с Санду подчеркнет этим свое стремление к евроинтеграции и обсуждению статуса Приднестровья. А Великобритания и Канада дежурно продемонстрируют свое неприятие политики Москвы. Европейский союз должен быть заинтересован, чтобы «Крымская платформа» не заменила для Киева «Нормандский формат» по Донбассу, поэтому участие Германии и Франции в новой инициативе Киева будет скорее формальным.Территориальные споры очень сложны, так как для их решения не существует универсальных правил, на которые можно сослаться. Если приводить примеры, то большинство из них складываются не в пользу тех сценариев, на которые рассчитывает Киев. Самопровозглашенный Северный Кипр признан только Турцией, остальные страны ООН считают этот регион частью Кипра, но на воссоединении полуострова это не сказывается. Косовский кейс вообще не в пользу Киева. Есть свежий кейс Нагорного Карабаха, но нужно быть авантюристом, чтобы попытаться применить этот опыт при решении спора с Россией с её военной мощью.Дмитрий Родионо