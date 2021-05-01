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ЕС решил не принимать рейсы белорусских авиакомпаний

Sergey Сегодня, 09:4511Новости
ЕС решил не принимать рейсы белорусских авиакомпаний

Страны Евросоюза запретят белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита, на котором обсуждался инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске.
«Саммит призывает европейских перевозчиков отказаться от перелётов над территорией Белоруссии», — сказано в итоговом заявлении, принятом в Брюсселе.

Это решение пока не вступает в силу, оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров. Кроме того, участники саммита рекомендовали европейским перевозчикам отказаться от перелетов над территорией Белоруссии и выступили за введение новых экономических санкций против властей Белоруссии.

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