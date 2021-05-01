Более миллиона человек с «неподконтрольного» Донбасса обратились за украинской пенсией



«Выплата пенсий на неподконтрольных территориях не проводится, — говорится в сообщении Минсоцполитики. — У органов государственной власти есть данные только о том, сколько пенсионеров было до оккупации и сколько из них уже хоть раз обращались за пенсией на подконтрольной территории».

В министерстве напоминают, что с декабря 2015 года выплата пенсий для жителей ОРДЛО осуществляется через Ощадбанк с помощью двух мобильных подразделений, которые предоставляют банковские услуги внутренне перемещенным лицам и жителям населенных пунктов, находящихся почти на линии разграничения сторон.

Ранее в аналитической записке Организации объединенных наций о социальной защите в Украине отмечалось, что в 2020 году около 270 000 жителей неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей лишились доступа к пенсиям, которые выплачиваются им из украинского госбюджета из-за ограничений на перемещение в связи с пандемией COVID-19.

Экономика - Сегодня, 09:02 343 По состоянию на апрель 2021 Пенсионный фонд получил 1,159 млн обращений о пенсионных выплатах от жителей временно оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Лига.Финансы со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.«Выплата пенсий на неподконтрольных территориях не проводится, — говорится в сообщении Минсоцполитики. — У органов государственной власти есть данные только о том, сколько пенсионеров было до оккупации и сколько из них уже хоть раз обращались за пенсией на подконтрольной территории».В министерстве напоминают, что с декабря 2015 года выплата пенсий для жителей ОРДЛО осуществляется через Ощадбанк с помощью двух мобильных подразделений, которые предоставляют банковские услуги внутренне перемещенным лицам и жителям населенных пунктов, находящихся почти на линии разграничения сторон.Ранее в аналитической записке Организации объединенных наций о социальной защите в Украине отмечалось, что в 2020 году около 270 000 жителей неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей лишились доступа к пенсиям, которые выплачиваются им из украинского госбюджета из-за ограничений на перемещение в связи с пандемией COVID-19.Экономика - Сегодня, 09:02 343

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