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МЧС ЛНР 26 мая проведет в Республике проверку сирен звуковой системы оповещения

root Сегодня, 10:300Новости
МЧС ЛНР 26 мая проведет в Республике проверку сирен звуковой системы оповещения
МЧС ЛНР 26 мая проведет техническую проверку системы централизованного оповещения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства."26 мая 2021 года в 10:00 будет проводиться техническая проверка системы централизованного оповещения Луганской Народной Республики с запуском электросирен", - говорится в сообщении.В МЧС призвали жителей Республики сохранять спокойствие и пресекать любые проявления паники. *к31*
25 мая — Луганск

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