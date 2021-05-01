Спортсменка из Лисичанска завоевала серебряную медаль на Чемпионате Украины по легкой атлетике
23 мая в городе Львов прошел командный чемпионат Украины по легкой атлетике. Спортсменка из Лисичанска завоевала серебряную медаль.
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на ВГА Лисичанска.
Соревнования проходили в категории 2004 г.р. и моложе. В забегах приняли участие более 700 спортсменов со всей страны.
Воспитанница городской ДЮСШ Дарья Степаненко завоевала серебряную награду на дистанции 100м и награждена медалью.
Подготовил спортсменку тренер Виталий Ляшенко.
Наши чемпионы - Сегодня, 10:53 6
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на ВГА Лисичанска.
Соревнования проходили в категории 2004 г.р. и моложе. В забегах приняли участие более 700 спортсменов со всей страны.
Воспитанница городской ДЮСШ Дарья Степаненко завоевала серебряную награду на дистанции 100м и награждена медалью.
Подготовил спортсменку тренер Виталий Ляшенко.
Наши чемпионы - Сегодня, 10:53 6
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