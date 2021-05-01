Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Спортсменка из Лисичанска завоевала серебряную медаль на Чемпионате Украины по легкой атлетике

verter Сегодня, 11:000Новости
Спортсменка из Лисичанска завоевала серебряную медаль на Чемпионате Украины по легкой атлетике
23 мая в городе Львов прошел командный чемпионат Украины по легкой атлетике. Спортсменка из Лисичанска завоевала серебряную медаль.
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на ВГА Лисичанска.
Соревнования проходили в категории 2004 г.р. и моложе. В забегах приняли участие более 700 спортсменов со всей страны.
Воспитанница городской ДЮСШ Дарья Степаненко завоевала серебряную награду на дистанции 100м и награждена медалью.
Подготовил спортсменку тренер Виталий Ляшенко.
Наши чемпионы - Сегодня, 10:53 6

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: