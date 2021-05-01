Северодонецк накрыла тополиная «метель»: как защитить себя, автомобиль, кондиционер от пуха



Тополиный пух чешет глаза и нос, зудит кожа как у детей, так и у взрослых. Однако как избежать последствий появления пуха, почему нельзя избавиться от тополей и кому он приносит больше всего проблем — разобрались журналисты 06452

Аллергикам

Поллиноз — аллергическая реакция на пыльцу, которым по статистике в Украине страдает 4-6% взрослых людей и до 10% детей. Впрочем, эти цифры могут быть занижены — далеко не каждый аллергик обращается к врачу, предпочитая заниматься самолечением.

«Жарко, душно на улице, еще и насморк от аллергии. Это каждый год так, я уже давно привыкла», — жалуется пожилая жительница Северодонецка.

Но тополиный пух обвинять нельзя, ведь он не является аллергеном, а лишь «транспортом» пыльцы и спор растений, которые вызывают насморк, покраснение глаз, кашель или дерматит.

«Я не аллергик, но всё-равно неприятно, когда пух летит в лицо. Но хоть от этого маска спасает», — смеётся северодончанка.

На самом деле избавляться от тополей не планируют, потому что в больших городах без них не обойтись. Это дерево помогает горожанам дышать чистым воздухом, вырабатывая в несколько раз больше кислорода, чем другие деревья. Не совсем правильно говорить, что одно дерево лучше другого, однако именно для городов — тополь на первом месте.

А кто-то и вовсе не замечает летающий пух, а просто наслаждается белым покрывалом.

«Пух мне не мешает, это пустяки по сравнению с другими проблемами. Я всё вспоминаю песню «Тополиный пух, жара, июль», а он в мае уже летает», — рассказывает северодончанин.

Автомобилистам

Если вы владелец машины, то понимаете, как сор и мелкие камни, вылетающие из-под колёс впереди идущего автомобиля, пролетают сквозь конденсатор кондиционера и застревают в радиаторе охлаждения. Там же забивается и тополиный пух, который ухудшает ситуацию и образует «шубу», напоминающую пыль в пылесосе. Так можно схлопотать и перегрев двигателя.

Рекомендуем не забывать вовремя проводить профилактику радиатора и бережно следить за его состоянием. Помимо радиаторов, тополиный пух может засорить воздушный и салонный фильтры автомобиля. Рекомендуется проверять состояние фильтров и при необходимости прочищать их.



Владельцам кондиционеров

Кондиционер — это электрический прибор, который при переизбытке пуха может просто сгореть. Это будет не гарантийный случай (в сервисном центре выпишут диагноз «неправильное эксплуатация кондиционера, выход из строя вследствие его перегрева) и ремонт обойдётся в половину стоимости кондиционера. Если видите, что на радиаторе скопился пух, лучше сразу вызывайте специалиста. Иногда при чистке кондиционера и вовсе приходится снимать вентилятор, чтобы промыть под струёй воды.

«Если блок расположен под окном, то чистить очень легко. Нужно раскрутить решётку, снять пропеллер и выдуть напором воды всё с фильтра», — делится опытом местный житель.

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!

Стоит ли упомянуть о важности правил пожарной безопасности? Тополиный пух за считанные секунды способен загореться на квадратные метры во дворах, парках, дачных участках. Особенно опасны большие скопления пуха между гаражами.

Взрослые люди могут спровоцировать пожар случайно, уронив в пух непотушенную сигарету, а дети и подростки часто целенаправленно поджигают его ради веселья. Впрочем, грешат этим и взрослые. Для борьбы с пухом есть только один способ — поливать его водой, сметать в кучи и утилизировать.



Несмотря на все неудобства, причиняемые тополиным пухом, большинство экологов сходятся во мнении, что тополя играют чрезвычайно важную роль для окружающей среды.

Эти пару-тройку недель, когда они «пушатся», стоит набраться терпения и переждать. Тополя — основные доноры города: одно дерево за лето поглощает до 180 кг углекислого газа и выделяет в сутки около 30 кг кислорода. И то, что Северодонецк находится на 19 месте по уровню загрязнённости воздуха в Украине, только доказывает правильность высадки таких насаждений. Поэтому предлагаем переждать.

А пока...

Красота и здоровье - Сегодня, 10:22 130 Тополиный «снегопад» в Северодонецке в самом разгаре. Он часто устраивает неприятности владельцам автомобилей и кондиционеров. Люди, которые даже не страдают аллергией, также не любят период цветения тополей.Тополиный пух чешет глаза и нос, зудит кожа как у детей, так и у взрослых. Однако как избежать последствий появления пуха, почему нельзя избавиться от тополей и кому он приносит больше всего проблем — разобрались журналисты 06452Поллиноз — аллергическая реакция на пыльцу, которым по статистике в Украине страдает 4-6% взрослых людей и до 10% детей. Впрочем, эти цифры могут быть занижены — далеко не каждый аллергик обращается к врачу, предпочитая заниматься самолечением.«Жарко, душно на улице, еще и насморк от аллергии. Это каждый год так, я уже давно привыкла», — жалуется пожилая жительница Северодонецка.Но тополиный пух обвинять нельзя, ведь он не является аллергеном, а лишь «транспортом» пыльцы и спор растений, которые вызывают насморк, покраснение глаз, кашель или дерматит.«Я не аллергик, но всё-равно неприятно, когда пух летит в лицо. Но хоть от этого маска спасает», — смеётся северодончанка.На самом деле избавляться от тополей не планируют, потому что в больших городах без них не обойтись. Это дерево помогает горожанам дышать чистым воздухом, вырабатывая в несколько раз больше кислорода, чем другие деревья. Не совсем правильно говорить, что одно дерево лучше другого, однако именно для городов — тополь на первом месте.А кто-то и вовсе не замечает летающий пух, а просто наслаждается белым покрывалом.«Пух мне не мешает, это пустяки по сравнению с другими проблемами. Я всё вспоминаю песню «Тополиный пух, жара, июль», а он в мае уже летает», — рассказывает северодончанин.Если вы владелец машины, то понимаете, как сор и мелкие камни, вылетающие из-под колёс впереди идущего автомобиля, пролетают сквозь конденсатор кондиционера и застревают в радиаторе охлаждения. Там же забивается и тополиный пух, который ухудшает ситуацию и образует «шубу», напоминающую пыль в пылесосе. Так можно схлопотать и перегрев двигателя.Рекомендуем не забывать вовремя проводить профилактику радиатора и бережно следить за его состоянием. Помимо радиаторов, тополиный пух может засорить воздушный и салонный фильтры автомобиля. Рекомендуется проверять состояние фильтров и при необходимости прочищать их.Кондиционер — это электрический прибор, который при переизбытке пуха может просто сгореть. Это будет не гарантийный случай (в сервисном центре выпишут диагноз «неправильное эксплуатация кондиционера, выход из строя вследствие его перегрева) и ремонт обойдётся в половину стоимости кондиционера. Если видите, что на радиаторе скопился пух, лучше сразу вызывайте специалиста. Иногда при чистке кондиционера и вовсе приходится снимать вентилятор, чтобы промыть под струёй воды.«Если блок расположен под окном, то чистить очень легко. Нужно раскрутить решётку, снять пропеллер и выдуть напором воды всё с фильтра», — делится опытом местный житель.Стоит ли упомянуть о важности правил пожарной безопасности? Тополиный пух за считанные секунды способен загореться на квадратные метры во дворах, парках, дачных участках. Особенно опасны большие скопления пуха между гаражами.Взрослые люди могут спровоцировать пожар случайно, уронив в пух непотушенную сигарету, а дети и подростки часто целенаправленно поджигают его ради веселья. Впрочем, грешат этим и взрослые. Для борьбы с пухом есть только один способ — поливать его водой, сметать в кучи и утилизировать.Несмотря на все неудобства, причиняемые тополиным пухом, большинство экологов сходятся во мнении, что тополя играют чрезвычайно важную роль для окружающей среды.Эти пару-тройку недель, когда они «пушатся», стоит набраться терпения и переждать. Тополя — основные доноры города: одно дерево за лето поглощает до 180 кг углекислого газа и выделяет в сутки около 30 кг кислорода. И то, что Северодонецк находится на 19 месте по уровню загрязнённости воздуха в Украине, только доказывает правильность высадки таких насаждений. Поэтому предлагаем переждать.Красота и здоровье - Сегодня, 10:22 130

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