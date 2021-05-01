Специалисты ЭЛУА за неделю убрали с дорог Луганска более 760 т мусора - мэрия

Специалисты городского коммунального предприятия "Эксплуатационно-линейное управление автодорог" (ЭЛУА) за минувшую неделю вывезли с автомагистралей Луганска более 760 тонн мусора. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации со ссылкой на начальника предприятия Андрея Бабенко."(Сотрудники ЭЛУА) вывезли с дорог более 760 тонн смета и промыли 602 метра ливневых канализаций", - сказал он.Начальник предприятия добавил, что в течение недели коммунальщики вели работу по укладке асфальта на улицах имени газеты "Луганская правда", Чайковского, Челюскинцев и Курчатова, а также отремонтировали 17 светофорных объектов и провели техобслуживание 21 дорожного знака."Также нанесли свыше тысячи квадратных метров пешеходной дорожной разметки", - отметил Бабенко. *к32*c

31 мая — Луганск