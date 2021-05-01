В Джанкое мужчина попытался ограбить ювелирный магазин, но попался росгвардейцам

На фото пресс-службы Росгвардии сержант полиции Вячеслав Чуприн имладший сержант полиции Юрий ЛукашковСотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался ограбить магазин ювелирных изделий в Джанкое.«После получения сигнала тревоги группа задержания в составе сержанта полиции Вячеслава Чуприна и младшего сержанта полиции Юрия Лукашкова прибыла на место и обнаружила пролом в крыше. Вместе с представителем заведения росгвардейцы зашли внутрь и обнаружили там 39-летнего гражданина, который прятался в подсобке», - говорится в сообщении начальника пресс-службы Главного управления Росгвардиипо Республике Крым и г. Севастополю Владимира Попова.Задержанным, который оказался гражданином сопредельного государства, пытался похитить денежные средства из кассы и ювелирные изделия стоимостью более 900 тысяч рублей.Злоумышленник передан полицейским, возбуждено уголовное дело.