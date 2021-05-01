Активисты ОД "Мир Луганщине" передали нуждающимся луганчанам помощь от ЛЭМЗ

Активисты проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передали нуждающимся луганчанам очередную, 73-ю, партию шефской помощи от Луганского электромашиностроительного завода (ЛЭМЗ). Об этом сообщила пресс-служба ОД.В состав предоставленных ЛЭМЗ наборов вошли продукты питания, лекарства и средства личной гигиены."Ежемесячно от Луганского электромашиностроительного завода активисты проекта "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" передают шефскую помощь. Наше совместное сотрудничество идет на благо жителей Луганской Народной Республики. Нам приятно каждый раз слышать слова благодарности и о том, как нас ждут снова в гости", - сказала помощник координатора проекта "Волонтер" Алена Назина.Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого насчитывается более 107 тыс. человек. Движение было создано перед выборами депутатов Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах депутатов Народного Совета второго созыва, которые прошли 11 ноября 2018 года, движение заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном парламенте ЛНР. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран в то время исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. *к32*с31 мая — Луганск