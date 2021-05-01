Глава ЛНР наградил медалью "Родительская слава" 14 многодетных семей

Глава ЛНР Леонид Пасечник на торжественном собрании в честь Дня защиты детей вручил медали "Родительская слава" 14 многодетным семьям Республики. Об этом из Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева, где проходило награждение, передает корреспондент ЛИЦ.Пасечник напомнил, что Республика по случаю Дня защиты детей уже третий год подряд награждает "большие, крепкие и дружные семьи из различных регионов Республики"."В этом году высокой государственной награды удостоены 14 семей, для которых воспитание детей стало делом всей жизни. Примите искренние слова благодарности и уважения за ваш неустанный ежедневный родительский труд", - сказал глава ЛНР.Он отметил, что именно в многодетных семьях с малых лет воспитываются ценности взаимопонимания и трудолюбия, справедливости и единства. Глава ЛНР добавил, что "вырастая в окружении сестер и братьев, дети учатся сочувствовать, прощать и помогать"."Воспитание детей - это особая миссия, значимость которой для Республики и общества в целом огромная. Я от всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником, пусть в ваших домах царят счастье, взаимопонимание и благополучие", - пожелал семьям Пасечник.После церемонии награждения для детей из многодетных семей был организован сладкий стол, а также развлекательная программа в парке имени 1 Мая.Мать пятерых детей Марина Талакольникова из Перевальского района рассказала, что ее старший сын стал военнослужащим Народной милиции ЛНР, дочь - учителем физкультуры, младшие дети еще учатся, но в будущем хотят жить и работать в Республике."Воспитывать, кончено, тяжело, очень тяжело, но по старшим уже виден результат, надеюсь, что и по младшие также станут достойными представителями нашей страны. Я рада, что у меня столько детей, ведь дети - это счастье", - сказала многодетная мать.Луганчанка Оксана Квачахия отметила, что никогда не думала, что у нее будет пятеро детей."Когда я выходила замуж, мы думали, что у нас будет стандартная семья с мальчиком и девочкой. Но так получилось, что первая была девочка, потом еще девочка, потом мы подумали, что чем третий будет хуже наших двух, так получилось, и мы не жалеем", - сказала она.Глава многодетной семьи из Лутугинского района Данил Сипайлов рассказал, что вместе с женой воспитывает семь девочек и шесть мальчиков."Вперемешку с печалями и скорбями, но это (дети) - радость, трудно сказать, чего больше. Но мы не жалеем. Чувствуется тепло и внимание со стороны руководства Республики, мы очень благодарны за это", - сказал многодетный отец.Ранее Правительство ЛНР своим постановлением утвердило порядок выплаты единовременного денежного поощрения одному из родителей (усыновителей), награжденных медалью "Родительская слава".Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Этот праздник учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. ООН поддержала инициативу и объявила защиту прав жизни и здоровья одним из приоритетных направлений своей деятельности. *к11*к29*с

31 мая — Луганск