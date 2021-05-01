ОБСЕ зафиксировали стрельбу у КПВВ «Станица Луганская»
В районе КПВВ «Станица Луганская» представители СММ ОБСЕ зафиксировали два нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщается в отчете миссии за 28 мая.
На сайте ОБСЕ в Украине сообщается, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии 27 мая слышали два нарушения режима прекращения огня возле участка разведения сторон у Станицы Луганской, где находится пункт пропуска через линию разграничения.
Как отметили в ОБСЕ это случилось ночью, когда коридор был закрыт для перемещения гражданских.
Новости Региона - Сегодня, 13:00 17
На сайте ОБСЕ в Украине сообщается, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии 27 мая слышали два нарушения режима прекращения огня возле участка разведения сторон у Станицы Луганской, где находится пункт пропуска через линию разграничения.
Как отметили в ОБСЕ это случилось ночью, когда коридор был закрыт для перемещения гражданских.
Новости Региона - Сегодня, 13:00 17
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