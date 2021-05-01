Где в Луганске сегодня отключат воду. Перебои с водой будут еще в 8 населенных пунктах
В «Луганскводе» назвали адреса, по которым 31 мая возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск:
Жовтневый район: улицы Уральская, Демина, 1-я Трамвайная, Радиусная, кварталы Левченко, Солнечный, Волкова;
Каменнобродский район: улицы Республиканская, Артема, Войкова, Уборевича, Текстильщиков, Энгельса, Братьев Маховых, Песчаная, Комсомольская, Ломаная, Металлистов, 395-й Шахтерской Дивизии, Кирова;
Артемовский район: улицы Ивана Франко, Даргомыжского;
Краснодонский район: Краснодон, район горгаза; село Николаевка, улица Мира;
Лутугинский район: поселок городского типа (пгт) Георгиевка, улицы Железнодорожная, Пархоменко;
Ровеньки: улицы 12-го Декабря, Волкова, Лизы Чайкиной, Герцена, Беляева, пгт Дзержинский;
Алчевск: улица Потемкина;
Перевальский район: Перевальск, улица Артема;
Кировск: улица Советская, квартал 60 лет Октября;
Брянка: улицы Молодогвардейская, Льва Толстого;
Стаханов: улицы Пионерская, Полярная, Комсомольская; Алмазная, улица Весенняя; Ирмино, улица Победы;
Первомайск: улица Киевская, поселок Сокологоровка;
Красный Луч: частично; Вахрушево.
«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе».
Комментарий журналисты:
У нас вопрос к руководителям «Луганскводы»: «А не кажется ли вам логичным, о проведении запланированных ремонтов и отсутствии воды, сообщать жителям немного раньше, хотя бы за сутки до отключения? Тогда люди могли бы своевременно сделать запас воды и быть готовыми к тем «временным неудобствам», которые «Лугансквода» постоянно причиняет жителям города, как правило, «без объявления войны». Удобный город - Сегодня, 12:45 82
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск:
Жовтневый район: улицы Уральская, Демина, 1-я Трамвайная, Радиусная, кварталы Левченко, Солнечный, Волкова;
Каменнобродский район: улицы Республиканская, Артема, Войкова, Уборевича, Текстильщиков, Энгельса, Братьев Маховых, Песчаная, Комсомольская, Ломаная, Металлистов, 395-й Шахтерской Дивизии, Кирова;
Артемовский район: улицы Ивана Франко, Даргомыжского;
Краснодонский район: Краснодон, район горгаза; село Николаевка, улица Мира;
Лутугинский район: поселок городского типа (пгт) Георгиевка, улицы Железнодорожная, Пархоменко;
Ровеньки: улицы 12-го Декабря, Волкова, Лизы Чайкиной, Герцена, Беляева, пгт Дзержинский;
Алчевск: улица Потемкина;
Перевальский район: Перевальск, улица Артема;
Кировск: улица Советская, квартал 60 лет Октября;
Брянка: улицы Молодогвардейская, Льва Толстого;
Стаханов: улицы Пионерская, Полярная, Комсомольская; Алмазная, улица Весенняя; Ирмино, улица Победы;
Первомайск: улица Киевская, поселок Сокологоровка;
Красный Луч: частично; Вахрушево.
«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе».
Комментарий журналисты:
У нас вопрос к руководителям «Луганскводы»: «А не кажется ли вам логичным, о проведении запланированных ремонтов и отсутствии воды, сообщать жителям немного раньше, хотя бы за сутки до отключения? Тогда люди могли бы своевременно сделать запас воды и быть готовыми к тем «временным неудобствам», которые «Лугансквода» постоянно причиняет жителям города, как правило, «без объявления войны». Удобный город - Сегодня, 12:45 82
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