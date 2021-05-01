Где в Луганске сегодня отключат воду. Перебои с водой будут еще в 8 населенных пунктах



На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:

Луганск:

Жовтневый район: улицы Уральская, Демина, 1-я Трамвайная, Радиусная, кварталы Левченко, Солнечный, Волкова;

Каменнобродский район: улицы Республиканская, Артема, Войкова, Уборевича, Текстильщиков, Энгельса, Братьев Маховых, Песчаная, Комсомольская, Ломаная, Металлистов, 395-й Шахтерской Дивизии, Кирова;

Артемовский район: улицы Ивана Франко, Даргомыжского;

Краснодонский район: Краснодон, район горгаза; село Николаевка, улица Мира;

Лутугинский район: поселок городского типа (пгт) Георгиевка, улицы Железнодорожная, Пархоменко;

Ровеньки: улицы 12-го Декабря, Волкова, Лизы Чайкиной, Герцена, Беляева, пгт Дзержинский;

Алчевск: улица Потемкина;

Перевальский район: Перевальск, улица Артема;

Кировск: улица Советская, квартал 60 лет Октября;

Брянка: улицы Молодогвардейская, Льва Толстого;

Стаханов: улицы Пионерская, Полярная, Комсомольская; Алмазная, улица Весенняя; Ирмино, улица Победы;

Первомайск: улица Киевская, поселок Сокологоровка;

Красный Луч: частично; Вахрушево.

«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе».

Комментарий журналисты:

У нас вопрос к руководителям «Луганскводы»: «А не кажется ли вам логичным, о проведении запланированных ремонтов и отсутствии воды, сообщать жителям немного раньше, хотя бы за сутки до отключения? Тогда люди могли бы своевременно сделать запас воды и быть готовыми к тем «временным неудобствам», которые «Лугансквода» постоянно причиняет жителям города, как правило, «без объявления войны». Удобный город - Сегодня, 12:45 82 В «Луганскводе» назвали адреса, по которым 31 мая возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:Жовтневый район: улицы Уральская, Демина, 1-я Трамвайная, Радиусная, кварталы Левченко, Солнечный, Волкова;Каменнобродский район: улицы Республиканская, Артема, Войкова, Уборевича, Текстильщиков, Энгельса, Братьев Маховых, Песчаная, Комсомольская, Ломаная, Металлистов, 395-й Шахтерской Дивизии, Кирова;Артемовский район: улицы Ивана Франко, Даргомыжского;: Краснодон, район горгаза; село Николаевка, улица Мира;: поселок городского типа (пгт) Георгиевка, улицы Железнодорожная, Пархоменко;: улицы 12-го Декабря, Волкова, Лизы Чайкиной, Герцена, Беляева, пгт Дзержинский;: улица Потемкина;: Перевальск, улица Артема;: улица Советская, квартал 60 лет Октября;: улицы Молодогвардейская, Льва Толстого;: улицы Пионерская, Полярная, Комсомольская; Алмазная, улица Весенняя; Ирмино, улица Победы;: улица Киевская, поселок Сокологоровка;: частично; Вахрушево.«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе».У нас вопрос к руководителям «Луганскводы»: «А не кажется ли вам логичным, о проведении запланированных ремонтов и отсутствии воды, сообщать жителям немного раньше, хотя бы за сутки до отключения? Тогда люди могли бы своевременно сделать запас воды и быть готовыми к тем «временным неудобствам», которые «Лугансквода» постоянно причиняет жителям города, как правило, «без объявления войны». Удобный город - Сегодня, 12:45 82

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