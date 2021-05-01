Что было, что будет. В луганском «Автодоре» рассказали какие дороги будут отремонтированы в первую очередь



По словам О.Коваля, сегодня приоритетными для ремонт остаются дороги международного значения, — это Изваринское, Должанское и Дебальцевское направления.

«Как только позволили погодные условия, дорожники сразу же приступили к ремонтным работам. Признаюсь честно, несмотря на то, что каждый год мы планово осуществляем ямочный ремонт, работы от этого меньше не становится.



В этом году за счет средств, выделенных на эксплуатационное содержание автодорог общего пользования, обособленными подразделениями выполнен ямочный ремонт в количестве почти 12 тыс. квадратных метров, на которых уложено более 1 тыс. 300 тонн асфальтобетона», — рассказал руководитель дорожников.

Ремонт уже проведен на трассах:

М-04 (участок г. Перевальск — г. Луганск — МАПП «Изварино»),

Н-21 (участок г. Луганск пос. Георгиевка),

Р-66 (в районе перекрестка на пос. Родаково),

Т-13-03 (подъезд к г. Антрацит),

Т-13-10 (подъезд к г. Лутугино),

Т-13-11 (участок г. Свердловск — МАГШ «Червонопартизанск»),

Т-13-12 (подъезд к г. Антрацит),

Т-05-04 (пос. Михайловка),

С130419 (подъезд к пос. Поречье).

В ближайшее время запланировано начало выполнения работ по текущему ремонту на трассах:

М-04 Знаменка-Луганск-Изварино (от границы г. Краснодона в направлении МАПП «Изварино»),

М-04 Знаменка-Луганск-Изварино (от п. Придорожное в направлении г. Молодог-вардейск),

Н-21 Луганск-Красный Луч-Макеевка-Донецк (от блокпоста п. Металлист в направлении блокпоста г. Александровск),

Н-21 Луганск-Красный Луч-Макеевка-Донецк (в районе «Партизанской стоянки»).

Как отметил Коваль, хотя ремонтом муниципальных дорог должны заниматься коммунальные предприятия, расположенные на территории того или иного населенного пункта, но по ряду объективных причин с руководителями администраций Автодор заключает договора на благоустройство дорог коммунальной собственности. Такие работы проводятся в Антрацитовском, Лутугинском, Перевальском, Славяносербском районах и Стаханове.



«С целью реализации целевых программ по ремонту покрытия автодорог, в этом дорожно-строительном сезоне мы запустили в работу два асфальтобетонных завода в Антраците и Перевальске, которые в общей сложности выпустили более 5 тысяч тонн асфальтобетона. Остальные три завода у нас в резерве. Хочу сказать, что к работе готовы были приступить абсолютно все АБЗ, но основная проблема заключалась в недостаточном количестве заказов. Нужно понимать, что асфальтобетон — это горячий материал, который необходимо укладывать сразу же. Производить его, как говорится, про запас — нет смысла», — рассказал директор «Луганского автодора».



По словам Коваля, большой проблемой является износ техники.

«На данный момент «Луганский автодор» имеет более 200 единиц различной техники, из которой около половины требует либо полноценного капитального ремонта, либо полной замены. Приведу простой пример, около 70% техники у нас эксплуатируется на протяжении 20 лет, а новые машины были закуплены за несколько лет до начала боевых действий — в 2012 году. При этом весь ремонт, который мы проводили, выполнялся за счет средств самого предприятия», — жалуется директор.

Но, начиная с 2019 года, ситуация начала меняться — автопарк «Автодора» стал пополнятся новыми специализированными машинами. С начала года предприятие уже получило 10 единиц необходимых машин. Это трактора, КДМ на базе автомобиля МАЗ, полуприцеп автомобильный, фронтальный погрузчик, машина для подсыпки обочин.

Как рассказал Коваль, буквально на днях из Российской Федерации автодор получил две новые высокотехнологичные самоходные фрезы. На данный момент полученные машины проходят процедуру постановки на учет в ГИБДД, после чего они сразу будут направлены для ремонта дороги, ведущей к пункту пропуска «Должанский».

«Полученная техника является высокотехнологичной и уникальной для Луганска. Машины могут резать асфальтовое покрытие шириной 2 метра и глубиной до 35 см. Ежедневно каждая фреза способна фрезеровать по 3-5 тыс. метров квадратных асфальтового покрытия. Новые машины позволят значительно ускорить и более качественно выполнять работы по ремонту луганских дорог», — отметил О.Коваль.

Экономика - Сегодня, 12:20 257 «Луганский автодор» отремонтировал в прошлом году около 180 км дорог. За 7 лет с начала войны специалистами автодора ямочным ремонтом было охвачено около 800 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. О том, какие проблемные участки будут отремонтированы уже в этом году, в интервью газете «21 век» рассказал руководитель «Луганского автодора» Олег Коваль.По словам О.Коваля, сегодня приоритетными для ремонт остаются дороги международного значения, — это Изваринское, Должанское и Дебальцевское направления.«Как только позволили погодные условия, дорожники сразу же приступили к ремонтным работам. Признаюсь честно, несмотря на то, что каждый год мы планово осуществляем ямочный ремонт, работы от этого меньше не становится.В этом году за счет средств, выделенных на эксплуатационное содержание автодорог общего пользования, обособленными подразделениями выполнен ямочный ремонт в количестве почти 12 тыс. квадратных метров, на которых уложено более 1 тыс. 300 тонн асфальтобетона», — рассказал руководитель дорожников.Ремонт уже проведен на трассах:М-04 (участок г. Перевальск — г. Луганск — МАПП «Изварино»),Н-21 (участок г. Луганск пос. Георгиевка),Р-66 (в районе перекрестка на пос. Родаково),Т-13-03 (подъезд к г. Антрацит),Т-13-10 (подъезд к г. Лутугино),Т-13-11 (участок г. Свердловск — МАГШ «Червонопартизанск»),Т-13-12 (подъезд к г. Антрацит),Т-05-04 (пос. Михайловка),С130419 (подъезд к пос. Поречье).В ближайшее время запланировано начало выполнения работ по текущему ремонту на трассах:М-04 Знаменка-Луганск-Изварино (от границы г. Краснодона в направлении МАПП «Изварино»),М-04 Знаменка-Луганск-Изварино (от п. Придорожное в направлении г. Молодог-вардейск),Н-21 Луганск-Красный Луч-Макеевка-Донецк (от блокпоста п. Металлист в направлении блокпоста г. Александровск),Н-21 Луганск-Красный Луч-Макеевка-Донецк (в районе «Партизанской стоянки»).Как отметил Коваль, хотя ремонтом муниципальных дорог должны заниматься коммунальные предприятия, расположенные на территории того или иного населенного пункта, но по ряду объективных причин с руководителями администраций Автодор заключает договора на благоустройство дорог коммунальной собственности. Такие работы проводятся в Антрацитовском, Лутугинском, Перевальском, Славяносербском районах и Стаханове.«С целью реализации целевых программ по ремонту покрытия автодорог, в этом дорожно-строительном сезоне мы запустили в работу два асфальтобетонных завода в Антраците и Перевальске, которые в общей сложности выпустили более 5 тысяч тонн асфальтобетона. Остальные три завода у нас в резерве. Хочу сказать, что к работе готовы были приступить абсолютно все АБЗ, но основная проблема заключалась в недостаточном количестве заказов. Нужно понимать, что асфальтобетон — это горячий материал, который необходимо укладывать сразу же. Производить его, как говорится, про запас — нет смысла», — рассказал директор «Луганского автодора».По словам Коваля, большой проблемой является износ техники.«На данный момент «Луганский автодор» имеет более 200 единиц различной техники, из которой около половины требует либо полноценного капитального ремонта, либо полной замены. Приведу простой пример, около 70% техники у нас эксплуатируется на протяжении 20 лет, а новые машины были закуплены за несколько лет до начала боевых действий — в 2012 году. При этом весь ремонт, который мы проводили, выполнялся за счет средств самого предприятия», — жалуется директор.Но, начиная с 2019 года, ситуация начала меняться — автопарк «Автодора» стал пополнятся новыми специализированными машинами. С начала года предприятие уже получило 10 единиц необходимых машин. Это трактора, КДМ на базе автомобиля МАЗ, полуприцеп автомобильный, фронтальный погрузчик, машина для подсыпки обочин.Как рассказал Коваль, буквально на днях из Российской Федерации автодор получил две новые высокотехнологичные самоходные фрезы. На данный момент полученные машины проходят процедуру постановки на учет в ГИБДД, после чего они сразу будут направлены для ремонта дороги, ведущей к пункту пропуска «Должанский».«Полученная техника является высокотехнологичной и уникальной для Луганска. Машины могут резать асфальтовое покрытие шириной 2 метра и глубиной до 35 см. Ежедневно каждая фреза способна фрезеровать по 3-5 тыс. метров квадратных асфальтового покрытия. Новые машины позволят значительно ускорить и более качественно выполнять работы по ремонту луганских дорог», — отметил О.Коваль.Экономика - Сегодня, 12:20 257

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