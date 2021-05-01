Генпрокуратура за неделю помогла жителям ЛНР подготовить семь жалоб на ВСУ в ЕСПЧ

Следователи Генеральной прокуратуры ЛНР за неделю оказали пострадавшим в результате агрессии со стороны ВСУ жителям Республики юридическую помощь в подготовке семи жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова."За отчетный период гражданами Республики при оказании консультативной помощи следователей Генеральной прокуратуры ЛНР подготовлено семь жалоб в Европейский суд по правам человека", - сказала она.Официальный представитель добавила, что "вся информация, касающаяся военных преступлений ВСУ, тщательно фиксируется и проверяется следователями Генеральной прокуратуры, при необходимости она передается в компетентные министерства и ведомства".Благодаря юридической помощи, которую на постоянной основе оказывают пострадавшим от агрессии жителям Донбасса сотрудники Генеральной прокуратуры ЛНР, по состоянию на июль 2018 года пострадавшие подали в ЕСПЧ более 300 жалоб. По состоянию на февраль 2019 года Генпрокуратура ЛНР признала потерпевшими от действий киевских силовиков в Донбассе более трех тыс. жителей Республики.В ноябре 2019 года жители ЛНР и ДНР создали общественную комиссию по оценке экономического ущерба, нанесенного населению Донбасса Украиной.Общественная организация "Мемориал" за время своей деятельности помогла пострадавшим от агрессии ВСУ жителям ЛНР направить более 500 исков в ЕСПЧ.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к32*т31 мая — Луганск