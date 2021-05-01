ВСУ готовят провокации в отношении мирного населения Донбасса – Генпрокуратура ЛНР

Киевские силовики готовят провокации в отношении мирного населения Донбасса. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила официальный представитель Генеральной прокуратуры ЛНР Инна Семенова.Она отметила, что следственный отдел по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов войны, управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генпрокуратуры ЛНР располагает "достоверной информацией о готовящихся преступлениях в отношении мирного населения Донбасса" со стороны ВСУ. "Так, руководством 58-й бригады, которая располагается в населенном пункте Новогродовка, был отдан приказ привести в боевую готовность все имеющиеся в подразделении танки с целью обстрелов мест дислокации подразделений Народной милиции, - сказала Семенова. - В случае, если обстрелы будут производиться в направлении позиций Народной милиции, неизбежны потери среди гражданского населения, так как в той стороне находится населенный пункт".Официальный представитель Генпрокуратуры добавила, что киевские силовики "не скрывают подготовку к предстоящей провокации и цинично выставляют на официальной странице бригады в социальных сетях фото с танковых стрельб".Семенова рассказала, что из-за нескольких переносов ротации 14-й бригады ВСУ военнослужащие соединения "злоупотребляют спиртными напитками и наркотическими веществами, а также практикуют самовольное оставление воинской части".Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к32*т31 мая — Луганск