Луганчане провели в детском санатории выставку машин и подарили учреждению проектор

Луганские активисты подарили столичному детскому учреждению санаторного типа "Незабудка" проектор и провели для оздоравливающихся в нем детей выставку машин, дрифт-шоу и показательные выступления по айкидо и джиу-джитсу. Об этом ЛИЦ сообщил один из организаторов мероприятия, вице-президент республиканской Федерации айкидо и джиу-джитсу Игорь Рек. Он рассказал, что спортивная организация неоднократно оказывала помощь нуждающимся жителям Республики. В частности, спортсмены и активисты из Луганска посещали Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, ровеньковсий дом-интернат для людей с особыми потребностями, луганский детский дом № 1, краснодонский детский дом-интернат. В этот раз при организации мероприятия для отдыхающих санатория "Незабудка" федерация заручилась помощью депутата Молодежного парламента ЛНР Юрия Рагулина и участников луганского автоклуба Royal Club."В преддверии Международного дня защиты детей мы с нашими друзьями постарались сделать яркий праздник для ребят из санатория "Незабудка", мы хотели, чтобы программа была интересна для детей разного возраста, поэтому включили в нее разноплановые развлечения", - рассказал Рек.Ученики Федерации айкидо и джиу-джитсу провели показательные выступления, продемонстрировав техники самозащиты. После этого дети смогли зайти на татами и вместе со спортсменами попробовали сделать приемы и кувырки.Аниматоры детского центра "Мечтатели" развлекали детей танцами, играми и провели шоу мыльных пузырей. Участники Royal Club организовали выставку машин, на которой были представлены советские автомобили и иномарки."Дети сидели в машинах, сигналили, фотографировались, они были в восторге, многие ребята даже интересовались техническими характеристиками автомобилей, общались с владельцами. Также мы подготовили краски и дети разрисовали одну из машин, оставили на ней отпечатки своих ладошек, пожелания, рисунки", - рассказал вице-президент спортивной федерации Республики.Отдыхающие санатория "Незабудка" получили сладкие подарки, спортивный инвентарь и посмотрели подготовленное для них дрифт-шоу."От всех организаторов мероприятия мы передали санаторию один важный и долгожданный подарок – это проектор, по которому дети теперь смогут смотреть мультфильмы и проводить медиа-уроки", - добавил Рек.Рагулин отметил, что депутаты Молодежного парламента уделяют внимание детям, стараются помогать им и в рамках этого в консультативно-совещательном органе стартовала акция "Марафон добра"."Молодежный парламент собрал и передал помощь в "Незабудку". В состав гумпомощи вошли одежда, предметы личной гигиены, резинки для волос для девочек", - уточнил он.Один из участников мероприятия Павел рассказал, что увлекается дрифтом и своим выступлением хотел удивить юных зрителей. "Я на месте сделал burnout – зажал тормоз, газ в пол и дал покрышкам немного задымиться. Дети пищали, визжали, им нравилось, они такого не видели, как и многие взрослые, поэтому всем понравилось", - сказал он.Сотрудники санатория "Незабудка" поблагодарили активистов за подарки и развлекательную программу."Проектор – это мечта, которую мы долго не могли осуществить, спасибо огромное от всех детей, спасибо за это счастье", - сказали методисты учреждения.Детское учреждение санаторного типа "Незабудка" принимает на оздоровление детей льготных категорий в возрасте от 3 до 14 лет. Отдохнуть в "Незабудке" могут, в частности, дети, пострадавшие вследствие боевых действий, а также проживающие в семьях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, потерявшие жилье, получившие травмы, увечья; дети военнослужащих и лиц, приравненных к ним; работников правоохранительных органов и силовых структур ЛНР, а также участников народного ополчения; дети-сироты, дети, лишенные родительского попечения, безнадзорные, дети-инвалиды; пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы; пострадавшие вследствие стихийного бедствия, техногенных аварий, катастроф; дети, чьи родители погибли от несчастных случаев на производстве или во время выполнения служебных обязанностей; состоящие на диспансерном учете; талантливые и одаренные дети – победители международных, республиканских, городских, районных олимпиад, фестивалей, спартакиад, отличники учебы, лидеры детских общественных организаций; члены детских творческих коллективов и спортивных команд; дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села.Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Этот праздник учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. ООН поддержала инициативу и объявила защиту прав жизни и здоровья одним из приоритетных направлений своей деятельности. *к31*с31 мая — Луганск