Инвентаризация выявила в бригаде ВСУ пропажу 12 ПНВ производства США – Народная милиция

Инвентаризация военного имущества, проведенная в одной из бригад ВСУ, дислоцируемой в зоне так называемой операции объединенных сил ("ООС"), выявила недостачу 12 приборов ночного видения (ПНВ) производства США, переданных ВСУ в рамках военной помощи. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."В 59-й отдельной мотопехотной бригаде в ходе проведения инвентаризации тепловизоров и приборов ночного видения, полученных в рамках иностранной военной помощи, была выявлена недостача 12 приборов ночного видения производства США", - сказал он.На данный момент в 59-й бригаде проводится разбирательство по факту хищения военного имущества, добавил Филипоненко.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что комиссия штаба так называемой операции объединенных сил ("ООС") выявила недостачу в одной из бригад ВСУ 13 цифровых устройств для ночного наблюдения, переданных ВСУ в рамках военной помощи США.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к16*к29*с

31 мая — Луганск