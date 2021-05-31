Луганчане возмущены — не могут дозвониться на горячую линию Минздрава



«Связь по горячей линии указанной на всех сайтах минздрава ЛНР +38 (072) 138 36 63 («Лугаком») — полностью отсутствует», — пишет луганчанка Наталья.

По словам женщины, дозвониться на горячую линию с вопросами о вакцинации ей так и не удалось. Хотя телефон этот в одной из передач на луганском телевидении озвучивала министр здравоохранения Пащенко. Политика - Сегодня, 19:00 164 Луганчане не могут дозвониться на горячую линию Минздрава. Об этом пишут читатели журналисты.«Связь по горячей линии указанной на всех сайтах минздрава ЛНР +38 (072) 138 36 63 («Лугаком») — полностью отсутствует», — пишет луганчанка Наталья.По словам женщины, дозвониться на горячую линию с вопросами о вакцинации ей так и не удалось. Хотя телефон этот в одной из передач на луганском телевидении озвучивала министр здравоохранения Пащенко. Политика - Сегодня, 19:00 164

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