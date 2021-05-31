КРРТ из-за технических работ частично приостановит вещание в Красном Луче 1 июня

Государственное унитарное предприятие "Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения" (КРРТ) из-за проведения технических работ частично приостановит вещание в Красном Луче 1 июня. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.С 11:00 до 17:00 будет приостановлено вещание телеканалов "Пятница", "Россия 24", "Россия 1", НТВ, "Луганск 24", "Звезда", ОТР; радиостанций "Радио Победа", "Свое радио" и будут отсутствовать первый и пятый мультиплексы эфирного цифрового телерадиовещания (29 телепрограмм и 6 радиопрограмм). *к32*с

31 мая — Луганск