Более 200 детей посетили бесплатные кинопоказы в Ирмино, Алмазной, Сабовке и Замковке

Более 200 детей посетили бесплатные показы мультфильмов, прошедшие на выходных в рамках проекта "Мир кино" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине". Об этом сообщила пресс-служба движения. "Активисты проекта "Молодая гвардия" ОД "Мир Луганщине" провели первые бесплатные показы мультфильмов в городах Ирмино, Алмазное, а также в поселках Сабовка и Замковка. Показы состоялись в рамках проекта "Мир кино", - говорится в сообщении.Координатор проекта "Молодая гвардия" Даниил Степанков отметил, что "каждый раз приятно видеть радостные лица детей после показов". "Мы получаем большую обратную связь от жителей и планируем расширить работу проекта "Мир кино", посещать и другие города и поселки нашей Республики. Хотелось бы, чтобы молодежь после учебного года могла отдохнуть и расслабиться в приятной атмосфере за просмотром хорошего кино", – сказал он. Степанков добавил, что для показов были выбраны мультфильмы "Князь Владимир", "Три богатыря и наследница престола", а также "Аисты"."Приятно видеть, что молодежь Луганской Народной Республики выступает с такими замечательными инициативами и приезжает к нам, организовывают досуг наших детей! Спасибо за показы. С нетерпением будем ждать вас вновь", – сказала мама ребенка, посетившего показ, Татьяна Евонина.Пресс-служба уточнила, что "в общей сложности на показах присутствовало более 200 детей"."Все присутствующие поблагодарили проект "Мир кино" за прекрасную возможность бесплатно посмотреть мультфильм на большом экране. После каждого кинопоказа зрителей ждал сладкий стол и чаепитие", - добавили в общественном движении.Ранее показы мультфильмов прошли в поселке Калиново и Золотом-5, следующие состоятся 1 июня в селах Красный Луч и Степовое.Более подробную информацию о работе проекта "Мир кино" можно узнать в группе проекта "Молодая гвардия" и группе ОД "Мир Луганщине" в социальной сети "Вконтакте".Напомним, проект "Мир кино" стартовал в декабре 2019 года. В его рамках ОД "Мир Луганщине" проводит в городах и районах Республики бесплатные кинопоказы. *к29*с31 мая — Луганск