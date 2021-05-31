Во Франции напомнили об исторической принадлежности Донбасса России

"Левый берег Днепра исторически и логически принадлежит России. Все остальное ерунда", — считает Robert FONTAINE.

"Когда Россия по-настоящему начнет воевать с Украиной, вопрос будет решен менее чем за 48 часов", — подчеркнул anonyme.

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