Команда хорошенской школы победила в турнире по мини-футболу "Фронтовые ворота"

Пять команд из Славяносербского района приняли участие в турнире по мини-футболу "Фронтовые ворота", прошедшем в Славяносербске. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения (ОД) "Мир Луганщине".Соревнование прошло в рамках проекта "Молодая гвардия" ОД.Победителем стала команда хорошенской средней школы имени комбата Алексея Еременко, второе и третье место заняли спортсмены славяносербского техникума Луганского государственного аграрного университета и зимогорьевской гимназии имени воинов-интернационалистов.Также в турнире участвовали команда славяносербской средней школы имени Дмитрия Полянского и футбольная сборная района.Организаторы мероприятия вручили всем участникам грамоты и кружки с логотипом ОД "Мир Луганщине", а команде-победительнице и призерам - кубки, медали и мячи. "Сегодняшний турнир - это наша первая маленькая победа, это начало нашего большого пути в реализации молодежных инициатив, организации массовых мероприятий для молодежи на прифронтовой территории, - сказал координатор проекта "Молодая гвардия" Даниил Степанков. - Рад, что в сельской местности есть спортивная молодежь и ее немало".Заместитель главы администрации Славяносербского района Андрей Цацурин выразил надежду на то, что такие мероприятия будут проводиться в регионе регулярно."Спортивная молодежь - это здоровое будущее Республики, а проведение турнира по мини-футболу для ученической и студенческой молодежи - доброе начинание, которое, надеюсь, станет традицией", - сказал он.Руководитель исполнительного комитета теротделения движения Антонина Гречишкина добавила, что все участники турнира показали силу командного духа, сплоченность, выносливость и большое стремление к победе."Каждый из вас - уже победитель, потому что защищал честь своего города, села или поселка. Спасибо за яркую незабываемую игру", - сказала она.Футболисты поблагодарили проект "Молодая гвардия" за организацию турнира."Спасибо, что проект "Молодая гвардия" общественного движения "Мир Луганщине" подарил нам спортивный праздник и прекрасную возможность посоревноваться на игровом поле с равными соперниками, - сказал капитан команды хорошенской школы Богдан Ковязин. - Сегодня нам повезло, мы оказались немного сильнее других участников турнира и победили. Игра очень понравилась. Ждем новых соревнований".ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого насчитывается более 107 тыс. человек. Движение было создано перед выборами депутатов Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах депутатов Народного Совета второго созыва, которые прошли 11 ноября 2018 года, движение заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном парламенте ЛНР. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран в то время исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. *к32*с31 мая — Луганск