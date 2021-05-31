Синоптики прогнозируют днем 1 июня в ЛНР до 23 градусов тепла и дождь

Температура воздуха в Республике 1 июня будет колебаться от 9 градусов выше нуля ночью до 23 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР."С 21:00 31 мая до 21:00 1 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, туман, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 18-23 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 10-12 градусов, днем – 20-22 градуса тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 10-12 градусов выше нуля ночью и 19-21 градус тепла днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 10 до 12 градусов тепла ночью и от 18 до 20 градусов выше нуля днем.По предварительному прогнозу, 2-3 июня местами пройдет кратковременный дождь с грозами, температура воздуха днем прогреется до 15-20 градусов тепла. *к16*с

31 мая — Луганск