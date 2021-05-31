Завтра в Луганске кратковременный дождь, гроза, до 22 градусов тепла
Температура воздуха в регионе 1 июня будет колебаться от 9 градусов выше нуля ночью до 23 градусов тепла днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).
«С 21:00 31 мая до 21:00 1 июня на территории региона ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, туман, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 18-23 градуса тепла», — прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 10-12 градусов, днем — 20-22 градуса тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 10-12 градусов выше нуля ночью и 19-21 градус тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 10 до 12 градусов тепла ночью и от 18 до 20 градусов выше нуля днем.
По предварительному прогнозу, 2-3 июня местами пройдет кратковременный дождь с грозами, температура воздуха днем прогреется до 15-20 градусов тепла. Погода в Луганске - Сегодня, 22:21 46
«С 21:00 31 мая до 21:00 1 июня на территории региона ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, туман, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 18-23 градуса тепла», — прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 10-12 градусов, днем — 20-22 градуса тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 10-12 градусов выше нуля ночью и 19-21 градус тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 10 до 12 градусов тепла ночью и от 18 до 20 градусов выше нуля днем.
По предварительному прогнозу, 2-3 июня местами пройдет кратковременный дождь с грозами, температура воздуха днем прогреется до 15-20 градусов тепла. Погода в Луганске - Сегодня, 22:21 46
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