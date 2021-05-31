Водоснабжение части Славяносербщины приостановилось из-за чистки резервуаров – МЧС

Подача воды в часть Славяносербского района приостановилась в связи с чисткой и хлорированием резервуаров на насосной станции. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР."В связи с проведением ежегодной чистки и хлорирования резервуаров на Айдарской насосной станции 2-го подъема с 08:00 1 июня до 08:00 3 июня будет прекращена подача воды потребителям в населенные пункты: Цветные Пески, Светлое, Шишково, Лиман, Металлист, Веселая Гора, Приветное, Обозное, Стукалова Балка", - говорится в сообщении. *к32*с

01 июня — Луганск